Με οριακή πλειοψηφία 51 ψήφων υπέρ έναντι 50 κατά, η οποία εξασφαλίστηκε χάρη στην κίνηση του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς να ασκήσει το δικαίωμα της καθοριστικής ψήφου, η Γερουσία των ΗΠΑ ενέκρινε το «μεγάλο, όμορφο νομοσχέδιο» του Ντόναλντ Τραμπ.

Της ψηφοφορίας προηγήθηκαν έντονες και επίπονες διαβουλεύσεις μεταξύ των ηγετών του Ρεπουμπλικανικού κόμματος και των αντιδρώντων γερουσιαστών, με τους πρώτους να καταβάλλουν μεγάλη προσπάθεια προκειμένου να πείσουν τους δεύτερους να υποστηρίξουν το νομοσχέδιο και να δώσουν μια σημαντική πολιτική νίκη στον Αμερικανό πρόεδρο.

Από τους 53 Ρεπουμπλικανούς γερουσιαστές, τρεις και συγκεκριμένα η Σούζαν Κόλινς (Μέιν), ο Τομ Τίλις (Βόρεια Καρολίνα) και ο Ραντ Πολ (Κεντάκι) καταψήφισαν το νομοσχέδιο, αψηφώντας τις πιέσεις του Τραμπ, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η «παρέμβαση» του αντιπροέδρου Βανς προκειμένου να εγκριθεί, γεγονός που καταδεικνύει τις εσωκομματικές αντιδράσεις που έχει προκαλέσει το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου.

Το νομοσχέδιο, το οποίο τώρα επιστρέφει στη Βουλή των Αντιπροσώπων για να εγκριθεί, πρόκειται να αυξήσει κατά 3,3 τρισ. δολάρια το χρέος των ΗΠΑ, καθώς προβλέπει φορολογικές περικοπές 4,5 τρισ. δολαρίων και μόλις 1,2 τρισ. δολάρια περικοπές δαπανών.

Οι Ρεπουμπλικανοί εκτιμούν ότι η ψήφιση του νομοσχεδίου θα τους βοηθήσει να διατηρήσουν την πλειοψηφία τους στο Κογκρέσο και μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, κάτι όμως που δεν είναι σίγουρο, καθώς οι δημοσκοπήσεις επιβεβαιώνουν ότι το νομοσχέδιο κάθε άλλο παρά δημοφιλές είναι. Πρόσφατη έρευνα της Pew Research καταδεικνύει ότι το 49% των Αμερικανών αντιτίθεται στο νομοσχέδιο και μόλις το 29% το υποστηρίζει, ενώ περίπου το 21% δεν ξέρει τι να σκεφτεί.

Η ψηφοφορία στη Βουλή των Αντιπροσώπων θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τετάρτη, όπου επίσης αναμένεται να δοθεί σκληρή μάχη, καθώς οι Ρεπουμπλικανοί επίσης διαθέτουν ισχνή πλειοψηφία στο σώμα, όπου ελέγχουν 220 έδρες έναντι 212 που κατέχουν οι Δημοκρατικοί. Δεδομένου δε ότι οι Δημοκρατικοί εμφανίζουν ένα αρραγές μέτωπο, οι Ρεπουμπλικανοί δεν έχουν πολλά περιθώρια για απώλειες.

