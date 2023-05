Ρωσία: «Προειδοποίηση» Μόσχας σε όσους προμηθεύσουν την Ουκρανία με μαχητικά αεροσκάφη F-16

«Κολοσσιαίο κίνδυνο» διατρέχουν οι δυτικές χώρες στην περίπτωση που προμηθεύσουν την Ουκρανία με μαχητικά αεροσκάφη F-16 , δήλωσε σήμερα ο ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάντερ Γκρούσκο, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Ο Γκρούσκο απάντησε σε ερώτηση σχετικά με τις επιπτώσεις που θα υπάρξουν σε περίπτωση προμήθειας των F-16, τα οποία η Ουκρανία έχει ζητήσει από τις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ.

