Ενόσω το Κρεμλίνο επιβεβαίωνε ότι οι πρόεδροι Πούτιν και Τραμπ θα συνομιλήσουν την Τρίτη, Αμερικανοί αξιωματούχοι προσπαθούν να φανούν θετικοί ως προς την επίτευξη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, αναφέρει το BBC.



Αλλά αξίζει να εξεταστεί ο τόνος των σχολίων που έρχονται από τη Μόσχα αυτή τη στιγμή, σημειώνει. Ακούγονται εξαιρετικά επιθετικά.



Ο Ρώσος αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Αλεξάντερ Γκρούσκο παραχώρησε μια εκτεταμένη συνέντευξη στην εφημερίδα Izvestia. Σε αυτήν ισχυρίζεται ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία έδειξε στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ ότι «υποτίμησαν» τη Ρωσία και «έκαναν ένα τεράστιο λάθος στοιχηματίζοντας ότι θα μπορούσαν να επιφέρουν τη στρατηγική μας ήττα».



Όπως και άλλοι Ρώσοι αξιωματούχοι, υπογραμμίζει ότι «η Ουκρανία δεν μπορεί ποτέ να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ», μια σταθερά της διπλωματίας της Μόσχας.



Όσον αφορά τις ειρηνευτικές δυνάμεις, ακόμη και όταν η Βρετανία και η ΕΕ μιλούν για την επίβλεψη μιας πιθανής κατάπαυσης του πυρός, η Ρωσία λέει «όχι» σε οποιαδήποτε στρατεύματα του ΝΑΤΟ ή της ΕΕ σε ουκρανικό έδαφος.



Όλα αυτά πλασάρονται ως υποτιθέμενη «δυτική επιθετικότητα εναντίον της Ρωσίας» – μια στρατιωτική συγκέντρωση δυνάμεων του ΝΑΤΟ στα ρωσικά σύνορα. Αγνοεί σκόπιμα τα στοιχεία της πραγματικής ρωσικής επιθετικότητας - την Κριμαία το 2014, την επίθεση με νευροπαραλυτικό παράγοντα στο Σάλσμπερι, πολλαπλές πράξεις δολιοφθοράς και πολλά άλλα.



Τίποτε από όλα αυτά δεν μοιάζει με τη ρητορική μιας χώρας που βρίσκεται υπό πίεση ή προετοιμάζεται να κάνει παραχωρήσεις.



Αντίθετα, θυμίζει περισσότερο σαν η Ρωσία να πιστεύει προς το παρόν ότι αυτή έχει τα ηνία στον πόλεμο της Ουκρανίας.

Στο μέτωπο, Ουκρανοί στρατιώτες που πολεμούν στη ρωσική περιοχή του Κουρσκ περιέγραψαν σκηνές «που θυμίζουν ταινία τρόμου» καθώς υποχωρούσαν από την πρώτη γραμμή.



Το BBC έχει λάβει εκτενείς αναφορές από ουκρανικά στρατεύματα, οι οποίες αφηγούνται μια «καταστροφική» απόσυρση εν μέσω σφοδρών πυρών, κατεστραμμένου στρατιωτικού εξοπλισμού και συνεχείς επιθέσεις από σμήνη ρωσικών drones.



Οι ουκρανικοί περιορισμοί πρόσβασης στο μέτωπο σημαίνουν ότι οι δημοσιογράφοι δεν είναι δυνατό να αποκτήσουν πλήρη εικόνα. Αλλά πέντε Ουκρανοί στρατιώτες περιέγραψαν στο βρετανικό δίκτυο τι έχει συμβεί.



