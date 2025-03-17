Τραμπ: Χλευάζει τον Μπάιντεν - τέως πρόεδρος ήταν το… μηχάνημα υπογραφών Autopen

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χλεύασε την Κυριακή τον τέως πρόεδρο Μπάιντεν, υιοθετώντας ισχυρισμούς σχετικά με τη φερόμενη χρήση autopen από τον Μπάιντεν, μια συσκευής που βάζει ακριβή αντίγραφα υπογραφών, κατά τη διάρκεια της προεδρίας του.



Ο Τραμπ μοιράστηκε μια ανάρτηση στο Truth Social με τρία πορτρέτα: στην πρώτη κορνίζα το επίσημο πορτρέτο του από την πρώτη του θητεία, μια φωτογραφία του… autopen στην προεδρία Μπάιντεν και το επίσημο πορτρέτο του για τη δεύτερη θητεία του. Λίγες ώρες αργότερα, καρφίτσωσε την ανάρτηση στον λογαριασμό του.

Πηγή: skai.gr

«Το πρόσωπο που ήταν ο πραγματικός πρόεδρος κατά τα χρόνια του Μπάιντεν ήταν το άτομο που έλεγχε το autopen», είπε ο Τραμπ σε άλλη ανάρτησή του στο Truth Social.Το Oversight Project, τμήμα του συντηρητικού Heritage Foundation πίσω από το Project 2025, δημοσίευσε μια έκθεση σύμφωνα με την οποία ο Μπάιντεν χρησιμοποιούσε autopen για να υπογράψει σχεδόν κάθε έγγραφο που μπορούσε να βρει, εκτός από «την ανακοίνωση ότι ο πρώην πρόεδρος αποχώρησε από την (προεκλογική) κούρσα πέρυσι». Η ομάδα μοιράστηκε επίσης παραδείγματα φωτογραφιών για να υποστηρίξει τον ισχυρισμό της.«ΟΠΟΙΟΣ ΗΛΕΓΧΕ ΤΟ AUTOPEN ΗΛΕΓΧΕ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ», έγραψαν επίσης στο X.Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο Οβάλ Γραφείο την Παρασκευή, ο Τραμπ επέκρινε την υποτιθέμενη χρήση του autopen από τον Μπάιντεν για την υπογραφή σημαντικών εγγράφων, χαρακτηρίζοντάς το σημάδι ανικανότητας. Είπε: «Ποιος θα σκεφτόταν να υπογράψει σημαντικά έγγραφα με το autopen;»«Αυτά είναι σημαντικά έγγραφα που υπογράφετε, είστε περήφανοι που τα υπογράφετε, ωστόσο έχετε την υπογραφή σας σε κάτι, και σε 300 χρόνια λένε "ω κοίτα". Μπορείτε να φανταστείτε ότι όλα υπογράφηκαν από autopen; Σχεδόν τα πάντα. Κανείς δεν έχει ακούσει ποτέ για κάτι τέτοιο. Δεν έπρεπε να είχε συμβεί ποτέ» ισχυρίστηκε ο Τραμπ.Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι ακυρώνει απονομές χάριτος του Μπάιντεν , επειδή έχουν υπογραφεί με autopen.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.