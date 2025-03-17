Ουγγαρία: Το κόμμα του Όρμπαν κατέθεσε νομοσχέδιο για την απαγόρευση του Pride

Το κυβερνών κόμμα της Ουγγαρίας κατέθεσε σήμερα σχέδιο νόμου στο κοινοβούλιο, το οποίο θα απαγορεύει την παρέλαση υπερηφάνειας από τις κοινότητες ΛΟΑΤΚΙ+ και θα επιβάλλει πρόστιμα στους διοργανωτές και σε όσους συμμετάσχουν στην εκδήλωση, την οποία η Βουδαπέστη πραγματοποιεί εδώ και τρεις δεκαετίες.

Τις τελευταίες εβδομάδες ο πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπάν ασκεί κριτική εις βάρος μελών της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ και έχει δεσμευτεί να πατάξει τη χρηματοδότηση των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης από το εξωτερικό, τους πολιτικούς της αντιπολίτευσης και τις μη κυβερνητικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στη χώρα, εντατικοποιώντας την εκστρατεία του ενόψει των εκλογών που είναι προγραμματισμένες για τις αρχές του επόμενου έτους.

Ο εθνικιστής Ορμπάν, ο οποίος δέχεται μια αναπάντεχη πρόκληση από ένα νεοσύστατο κόμμα της αντιπολίτευσης, έχει αυξήσει τις επιθέσεις του στα μέσα ενημέρωσης και στα μέλη της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ μετά την ορκωμοσία του Αμερικανού συμμάχου του, του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Το νομοσχέδιο, το οποίο κατατέθηκε από το κόμμα Fidesz του Ορμπάν, θα απαγορεύει την πορεία υπερηφάνειας με το αιτιολογικό ότι θεωρείται επιβλαβής για τα παιδιά.

Το προταθέν νομοσχέδιο αναφέρει ότι η αστυνομία μπορεί να χρησιμοποιεί κάμερες με αναγνώριση προσώπου για την ταυτοποίηση ατόμων που συμμετέχουν στην εκδήλωση στο πλαίσιο της οποίας γίνεται παρέλαση στη λεωφόρο Αντράσι, έναν φαρδύ δρόμο στο κέντρο της πρωτεύουσας, της Βουδαπέστης.

Ο Ορμπάν έχει δηλώσει ότι οι διοργανωτές της παρέλασης υπηρηφάνειας δεν θα πρέπει καν να ασχοληθούν φέτος με τη διοργάνωσή της. Οι διοργανωτές, που υποστηρίζουν ότι η παρέλαση δεν συνιστά απειλή για τα παιδιά, απάντησαν λέγοντας ότι η ελευθερία της συνάθροισης είναι συνταγματικό δικαίωμα.

Οι διοργανωτές δεν ήταν άμεσα διαθέσιμοι σήμερα για να σχολιάσουν.

Ο Ορμπάν, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία από το 2010, προωθεί μια χριστιανοσυντηρητική ατζέντα και το 2021 απαγόρευσε την «προώθηση της ομοφυλοφιλίας» μεταξύ ατόμων κάτω των 18 ετών παρά την έντονη κριτική από οργανώσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ΕΕ.

Η κυβέρνηση του Ορμπάν υποστηρίζει ότι οι πολιτικές της --που έχουν απήχηση κυρίως στον πυρήνα της βάσης των ψηφοφόρων του Fidesz, στην επαρχία-- αποσκοπούν στην προστασία των παιδιών.

Ο νόμος του 2021 προκάλεσε αναστάτωση στην κοινότητα των ομοφυλόφιλων, των αμφιφυλόφιλων και των διεμφυλικών Ούγγρων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέπεμψε για το θέμα αυτό την Ουγγαρία στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο το 2022.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.