Μακρόν προς Τραμπ: «Κάντε εμπόριο, όχι εμπορικό πόλεμο»

Σε κοινές δηλώσεις του με τον πρωθυπουργό του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ τη Δευτέρα, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έστειλε μήνυμα στον Ντόναλντ Τραμπ επισημαίνοντας ότι το εμπόριο που τηρεί τους διεθνείς κανόνες είναι πιο αποτελεσματικό εργαλείο για την ευημερία από τους δασμούς.



«Νομίζω ότι και οι δύο πιστεύουμε ότι το δίκαιο εμπόριο που σέβεται τους διεθνείς κανόνες είναι καλό για την ευημερία όλων και είναι σίγουρα πιο αποτελεσματικό από τους δασμούς», είπε ο Μακρόν σε δημοσιογράφους μαζί με τον πρωθυπουργό του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ.

Η Γαλλία και ο Καναδάς είναι «δυνάμεις της ειρήνης» και θα συνεχίσουν να βρίσκονται στο πλευρό της Ουκρανίας, πρόσθεσε ο Γάλλος πρόεδρος.



Υπογράμμισε ότι ο Καναδάς ήταν αταλάντευτα στο πλευρό της Ουκρανίας και της Ευρώπης από την αρχή του πολέμου.



Ο Μακρόν διεμήνυσε ότι τα δύο έθνη θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν την Ουκρανία και να απαιτούν «σαφείς δεσμεύσεις» από τη Ρωσία.



Πραγματοποιώντας την πρώτη του επίσκεψη στο εξωτερικό, ο Κάρνεϊ δήλωσε ότι είναι σημαντικό για τον Καναδά σε μια κρίση να ενισχύσει τους δεσμούς του με «αξιόπιστους εταίρους».

«Είμαστε και οι δύο υπέρ της κυριαρχίας και της ασφάλειας… κάτι που αποδεικνύεται από την ακλόνητη υποστήριξή μας στην Ουκρανία», ανέφερε.

Είμαστε η πιο ευρωπαϊκή, από τις μη ευρωπαϊκές χώρες δήλωσε δε, ο Καναδός πρωθυπουργός.



Οι δηλώσεις των δύο ανδρών έρχονται στη σκιά των εμπορικών τριβών με τον πρόεδρο των ΗΠΑ και της επιθετικής πολιτικής του για επιβολή δασμών, αλλά και της προσέγγισης Τραμπ - Πούτιν.

Ο Κάρνεϊ κάνει το πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό από τότε που έγινε πρωθυπουργός. Μετά το Παρίσι αργότερα τη Δευτέρα θα επισκεφθεί το Λονδίνο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.