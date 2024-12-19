Μόσχα: Ο ύποπτος για τη δολοφονία του Κιρίλοφ κατηγορείται για τρομοκρατία

Ο ύποπτος Ουζμπέκος για τη δολοφονία του Ρώσου αντιστράτηγου Ιγκόρ Κιρίλοφ κατηγορήθηκε για τρομοκρατική ενέργεια που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ατόμου, σύμφωνα με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του δικαστηρίου της Μόσχας την Πέμπτη, όπως μεταδίδει το Reuters.

Ο ίδιος μεταφέρθηκε το πρωί σιδηροδέσμιος στον τόπο του εγκλήματος στη Μόσχα για την αναπαράσταση του φόνου που διέπραξε.

Η ρωσική εφημερίδα Izvestia δημοσίευσε βίντεο του 29χρονου με χειροπέδες να περπατάει στο δρόμο που σημειώθηκε η τρομοκρατική επίθεση συνοδεία αστυνομικών.

Ο Κιρίλοφ σκοτώθηκε μαζί με τον υπασπιστή του έξω από την πολυκατοικία όπου διέμενε όταν εξερράγη αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός που είχε τοποθετηθεί σε ηλεκτρικό πατίνι.

Την Τετάρτη η ρωσική Ανακριτική Επιτροπή ανακοίνωσε ότι οι ρωσικές αρχές έχουν συλλάβει έναν πολίτη του Ουζμπεκιστάν, για τον οποίο οι ερευνητές πιστεύουν πως τοποθέτησε τη βόμβα που σκότωσε τον αντιστράτηγο Ιγκόρ Κιρίλοφ κατ' εντολήν της ουκρανικής υπηρεσίας ασφαλείας.

Η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU), η οποία υποστηρίζει ότι ο Κιρίλοφ ευθύνεται για τη χρήση χημικών όπλων εναντίον Ουκρανών στρατιωτών, κάτι το οποίο αρνείται η Μόσχα, ανέλαβε την ευθύνη για τη δολοφονία, ενώ και ο συλληφθείς φέρεται να ομολόγησε την πράξη του και τον τρόπο που έδρασε.

Πηγή: skai.gr

