Η Βρετανία ανακοίνωσε σήμερα ότι επιβάλλει κυρώσεις σε βάρος του υπουργού Εσωτερικών της Γεωργίας Βαχτάνγκ Γκομελαούρι, του αναπληρωτή του και τριών αρχηγών της αστυνομίας για "παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων" κατά τη διάρκεια της "ωμής" καταστολής των πρόσφατων διαδηλώσεων υπέρ της ΕΕ.

«Η απεχθής βία που ασκήθηκε στους διαδηλωτές, στους επικεφαλής της αντιπολίτευσης και στους δημοσιογράφους συνιστούν κατάφωρες επιθέσεις κατά της δημοκρατίας και του δικαιώματος του γεωργιανού λαού να ασκεί τις θεμελιώδεις ελευθερίες του», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Λάμι, σύμφωνα με ανακοίνωση.

Εκτός από τον υπουργό Εσωτερικών, το Λονδίνο επέβαλε κυρώσεις στον αναπληρωτή του Αλεξάντρ Νταραχβελίτζε, στον διευθυντή της αστυνομίας του Τμπιλίσι Σουλχάν Ταμαζασβίλι και σε δύο ανώτερους υπαλλήλους του υπουργείου Εσωτερικών, τους Ζβιάντ Χαραζισβίλι και Μιλέρι Λαγκαζαούρι.

Με τις κυρώσεις αυτές, οι οποίες αποφασίστηκαν σε συνεργασία με τις ΗΠΑ σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα πρόσωπα αυτά απαγορεύεται να μεταβούν στο βρετανικό έδαφος και δεσμεύονται τα περιουσιακά τους στοιχεία, γεγονός που εμποδίζει συγκεκριμένα κάθε πολίτη ή οντότητα της Βρετανίας να έχει οικονομικές και εμπορικές σχέσεις μαζί τους.

Σύμφωνα με το Λονδίνο, οι πέντε αυτοί αξιωματούχοι "ευθύνονται για βίαιες επιθέσεις εναντίον των δημοσιογράφων και των ειρηνικών διαδηλωτών" κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων υπέρ της ΕΕ που έγιναν στη χώρα τον τελευταίο και πλέον μήνα.

Τις κινητοποιήσεις προκάλεσε η απόφαση της κυβέρνησης να ανασταλεί έως το 2028 κάθε διαπραγμάτευση για την ένταξη στην ΕΕ.

Η αντιπολίτευση κατηγορεί επίσης το κυβερνών κόμμα, Γεωργιανό Όνειρο, ότι έκανε νοθεία στις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν στα τέλη Οκτωβρίου και τις οποίες το κόμμα αυτό δήλωσε ότι κέρδισε.

Στις αρχές Δεκεμβρίου, η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ήδη την αναστολή "κάθε προγράμματος υποστήριξης" στη γεωργιανή κυβέρνηση και τον περιορισμό της στρατιωτικής της συνεργασίας με την Τιφλίδα καθώς και τις σχέσεις της με τους εκπροσώπους της γεωργιανής κυβέρνησης.

Τη Δευτέρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν νέες κυρώσεις κατά της Γεωργίας, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει υιοθετήσει κυρώσεις επί του παρόντος, ελλείψει ομοφωνίας μεταξύ των 27.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

