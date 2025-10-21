Ρωσία: Ουκρανικό πλήγμα σε χημικό εργοστάσιο στην περιφέρεια Μπριάνσκ

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι έπληξε χημικό εργοστάσιο στην περιφέρεια Μπριάνσκ της νότιας Ρωσίας.

Для тех кто ждал ракеты. Вас приветствует Брянск... pic.twitter.com/jubYBbuMR7 October 21, 2025

Όπως αναφέρει ανακοίνωση του ουκρανικού γενικού επιτελείου στην πλατφόρμα Telegram, το εργοστάσιο επλήγη σε συνδυασμένη επίθεση με drones και πυραύλους, συμπεριλαμβανομένων Storm Shadow, που η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα δεν κατάφερε να αναχαιτίσει.

Χαρακτηρίζει το εργοστάσιο «κλειδί» για την παραγωγή πυρίτιδας, εκρηκτικών και καυσίμων για πυραύλους.

Η ανακοίνωση καταλήγει με ευχαριστίες προς τους συμμάχους για τη συνεχιζόμενη υποστήριξή τους στον αγώνα εναντίον των ρώσων εισβολέων.

Πηγή: skai.gr

