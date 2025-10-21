Η Βρετανία έστειλε στρατιώτες στο Ισραήλ κατόπιν αιτήματος των ΗΠΑ

Ένα μικρό κλιμάκιο Βρετανών αξιωματικών σχεδιασμού έχει σταλεί στο Ισραήλ για να ενταχθεί στην ομάδα συντονισμού υπό τις Ηνωμένες Πολιτείες, με αποστολή τη στήριξη των προσπαθειών σταθεροποίησης στη Γάζα, όπως ανακοίνωσε το βρετανικό υπουργείο Άμυνας.

Οι χώρες μεσολαβητές για την εκεχειρία στη Γάζα, Ηνωμένες Πολιτείες, Αίγυπτος και Κατάρ, εντείνουν τις προσπάθειές τους αυτή την εβδομάδα για να εδραιώσουν τα πρώτα στάδια της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς και να προωθήσουν το σχέδιο κατάπαυσης πυρός των 20 σημείων του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η υποστηριζόμενη από τις ΗΠΑ δύναμη σταθεροποίησης, γνωστή ως Κέντρο Συντονισμού Πολιτικών και Στρατιωτικών Επιχειρήσεων (CMCC), έχει στόχο να διασφαλίσει την ασφάλεια στη Γάζα, αν και η σύνθεση, ο ρόλος και το νομικό της καθεστώς δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί.

Οι ΗΠΑ έχουν συμφωνήσει να διαθέσουν έως 200 στρατιώτες για την υποστήριξη της δύναμης, χωρίς να αναπτυχθούν εντός της Γάζας. Παράλληλα, Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι βρίσκονται σε επαφές με την Ινδονησία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Αίγυπτο, το Κατάρ, την Τουρκία και το Αζερμπαϊτζάν για να συνεισφέρουν.

Εκπρόσωπος του βρετανικού υπουργείου Άμυνας δήλωσε ότι «ένας μικρός αριθμός Βρετανών αξιωματικών σχεδιασμού» έχει ενσωματωθεί στο CMCC, μεταξύ των οποίων και ένας υποδιοικητή, διευκρινίζοντας πως η αποστολή αυτή διασφαλίζει τη συμμετοχή της Βρετανίας στις υπό τον συντονισμό των ΗΠΑ σταθεροποιητικές προσπάθειες της μεταπολεμικής Γάζας.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο συνεχίζει να συνεργάζεται με διεθνείς εταίρους για τη στήριξη της εκεχειρίας στη Γάζα και εξετάζει πού μπορεί να συνεισφέρει καλύτερα στη διαδικασία ειρήνης», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης, ο υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Βρετανία διαθέτει «εξειδικευμένη εμπειρία και δεξιότητες που έχει προσφέρει για να συμβάλει», προσθέτοντας πως, αν και δεν θα ηγηθεί της προσπάθειας, θα συμμετάσχει ενεργά.

Ο Χίλι σημείωσε ότι η αποστολή πραγματοποιήθηκε κατόπιν αιτήματος των Ηνωμένων Πολιτειών.



