Οι Ουκρανοί ζητούν από τις Ηνωμένες Πολιτείες τους πυραύλους Tomahawk για να πλήξουν βαθιά μέσα στη Ρωσία, πέρα από το βεληνεκές των δικών τους drones και πυραυλικών συστημάτων. Με εμβέλεια έως και 2.500 χιλιομέτρων και υψηλή ακρίβεια, οι Tomahawk θα μπορούσαν να πλήξουν στρατιωτικές βάσεις, εργοστάσια drones και υποδομές καυσίμων, ασκώντας πίεση στο Κρεμλίνο να επανεξετάσει τη συνέχιση του πολέμου.

Ο Tomahawk είναι το βασικό εργαλείο του αμερικανικού οπλοστασίου πυραύλων. Έχει χρησιμοποιηθεί σε πλήγματα στη Συρία και τη Λιβύη και αξιοποιήθηκε εκτενώς εναντίον του πρώην δικτάτορα Σαντάμ Χουσεΐν στο Ιράκ, τόσο τη δεκαετία του 1990 όσο και το 2003.

Περίπου 30 από τους συγκεκριμένους πυραύλους κρουζ χρησιμοποιήθηκαν ως μέρος των αμερικανικών επιθέσεων εναντίον ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων τον Ιούνιο.

Αν και δεν είναι καινούργιο όπλο, ο πύραυλος Tomahawk παραμένει αποτελεσματικός και σχετικά φτηνός, καθώς κοστίζει περίπου 2 εκατομμύρια δολάρια ανά βλήμα. Ανάλογα με την έκδοση, μπορεί να πλήξει στόχους σε απόσταση 1.600–2.500 χιλιομέτρων.

Ωστόσο, δεν διαθέτει μεγαλύτερη εμβέλεια σε σχέση με μερικά από τα μεγαλύτερης εμβέλειας ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, αλλά ο Tomahawk θα είχε πολύ μεγαλύτερη εκρηκτική ισχύ. Διαθέτει προηγμένες τεχνολογίες καθοδήγησης και κινείται με υψηλή υποηχητική ταχύτητα (περίπου 550 μίλια/ώρα).

Επιχειρεί σε πολύ χαμηλό υψόμετρο, ακολουθώντας το ανάγλυφο του εδάφους, καθιστώντας την ανίχνευση και την αναχαίτισή του δυσκολότερες.

Για όλους αυτούς τους λόγους, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει ασκήσει πιέσεις στην κυβέρνηση Τραμπ για την παράδοση Tomahawk που θα επέτρεπαν στην Ουκρανία να πλήττει στόχους βαθιά εντός της Ρωσίας. Προς το παρόν, τουλάχιστον, δεν πρόκειται να παραλάβει τους συγκεκριμένους πυραύλους. Ο Τραμπ ξεκαθάρισε την περασμένη εβδομάδα ότι οι ΗΠΑ έχουν λίγους διαθέσιμους, σημειώνοντας ότι «χρειαζόμαστε Tomahawk και για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Έχουμε πολλούς, αλλά τους χρειαζόμαστε».

Όπως συμβαίνει σε αυτόν τον πόλεμο φθοράς, στον οποίο έχουν χρησιμοποιηθεί μαχητικά F-16, άρματα Abrams ακόμη και συστήματα Patriot που παραχωρήθηκαν στην Ουκρανία, κανένα μεμονωμένο σύστημα δεν αλλάζει ριζικά τους συσχετισμούς. Χρειάζονταν εκατοντάδες Tomahawk για να εξουδετερωθούν τα διυλιστήρια και οι αεροπορικές βάσεις της Ρωσίας.

Παρόλα αυτά, μερικές δεκάδες θα μπορούσαν να επιτρέψουν στις ουκρανικές δυνάμεις να προκαλέσουν σημαντικές ζημιές σε κρίσιμη ρωσική υποδομή μακριά από τα σύνορα, συμπεριλαμβανομένου του εργοστασίου κατασκευής μη επανδρωμένων Shahed στο Ταταρστάν και της αεροπορικής βάσης Engels-2 στην περιφέρεια Σαράτοφ, σύμφωνα με το αμερικανικό think tank Institute for the Study of War.

«Είναι πολύ δύσκολο να επιχειρούμε μόνο με ουκρανικά drones. Χρειαζόμαστε Tomahawk μεγάλης εμβέλειας», δήλωσε ο Ζελένσκι σε συνέντευξή του στο αμερικανικό δίκτυο NBC την Κυριακή.

Έχει επίσης δηλώσει ότι οι Tomahawk θα «ενίσχυαν την Ουκρανία και θα ανάγκαζαν τους Ρώσους να συνέλθουν λίγο και να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Το Κρεμλίνο ανησύχησε τόσο πολύ με το ενδεχόμενο να προμηθευτεί το Κίεβο πυραύλους Tomahawk, που εξέδωσε αυστηρές προειδοποιήσεις για κλιμάκωση του πολέμου, δεδομένου ότι οι πύραυλοι αυτοί μπορούν να φέρουν πυρηνικές κεφαλές. Η Ρωσία θα θεωρούσε την προμήθειά τους στην Ουκρανία ως «εχθρική ενέργεια» που θα απειλούσε την παγκόσμια ασφάλεια, σύμφωνα με τον επικεφαλής της Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών (SVR), Σεργκέι Ναρίσκιν.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν προσπάθησε να προλάβει το ενδεχόμενο αυτό, πραγματοποιώντας μακρά τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ την παραμονή της επίσκεψης του Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον, στις 16 Οκτωβρίου.

Ο πύραυλος Tomahawk έχει δοκιμαστεί εκτενώς στη μάχη. Το 1991, όταν οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους επιδίωξαν να εκδιώξουν τις ιρακινές δυνάμεις από το Κουβέιτ, 122 Tomahawk εκτοξεύτηκαν εναντίον ιρακινών αμυντικών θέσεων τις πρώτες τρεις ημέρες της Operation Desert Storm, την πρώτη φορά που χρησιμοποιήθηκαν.

Έχει επίσης αξιοποιηθεί για στοχευμένα πλήγματα στα Βαλκάνια, στο Αφγανιστάν το 1998, στην Υεμένη, στη Λιβύη και στη Συρία.

Η πιο πρόσφατη έκδοση του πυραύλου παρουσιάστηκε το 2021, με βελτιωμένα ηλεκτρονικά και αυξημένη εμβέλεια.

Ωστόσο, ο Tomahawk είναι κατά κύριο λόγο πύραυλος που εκτοξεύεται από τη θάλασσα. Η Ουκρανία θα χρειαζόταν επίγειο εκτοξευτή, γνωστό ως Typhon, για να μπορέσει να τον χρησιμοποιήσει. Το σύστημα Typhon αναπτύχθηκε μετά την αποχώρηση των ΗΠΑ από τη Συνθήκη για τους Πυρηνικούς Πυραύλους Μέσου Βεληνεκούς (INF) με τη Μόσχα το 2019, επικαλούμενες πολλαπλές ρωσικές παραβιάσεις.

Ο Ζελένσκι έχει εκφραστεί με αισιοδοξία για τον ουκρανικό πύραυλο cruise, γνωστό ως Flamingo, ο οποίος φέρεται να διαθέτει παρόμοια εμβέλεια με τον Tomahawk. Ωστόσο, οι πραγματικές του δυνατότητες παραμένουν ασαφείς, ενώ η Ουκρανία δεν διαθέτει τους πόρους για να προχωρήσει σε μαζική παραγωγή.

Αν και οι Tomahawk θα βοηθούσαν το Κίεβο να ενισχύσει τα πλήγματά του σε βάθος εντός της ρωσικής επικράτειας, η Ουκρανία χρειάζεται πάνω απ’ όλα περισσότερα – και πιο εξελιγμένα – αντιαεροπορικά συστήματα, καθώς η Ρωσία εντείνει τις μαζικές επιθέσεις της με συνδυασμό πυραύλων και drones.

Ο Ζελένσκι συναντήθηκε με τους Αμερικανούς κατασκευαστές Lockheed Martin και Raytheon κατά την τελευταία επίσκεψή του στην Ουάσινγκτον, επιδιώκοντας μία μεγάλη συμφωνία αξίας περίπου 90 δισεκατομμυρίων δολαρίων για αγορές οπλικών συστημάτων.



