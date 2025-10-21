Ακυρώθηκε η καταδίκη του πρώην προέδρου Ουρίμπε για διαφθορά στην Κολομβία

Δικαστήριο της Κολομβίας ακύρωσε σήμερα την καταδίκη του πρώην προέδρου της χώρας Αλβάρο Ουρίμπε ο οποίος είχε κριθεί ένοχος για διαφθορά και δωροδοκία καθώς φέρεται ότι άσκησε πίεση σε μάρτυρες, σε μια υπόθεση που αφορούσε τους δεσμούς του με παραστρατιωτικές οργανώσεις.

Ο 73χρονος ηγέτης της κολομβιανής δεξιάς έγινε τον Αύγουστο ο πρώτος πρώην πρόεδρος της χώρας που καταδικάζεται για ποινική υπόθεση. Του είχε επιβληθεί ποινή 12 ετών κατ’ οίκον περιορισμού. Δεν είναι προς το παρόν σαφές εάν τα θύματα θα ασκήσουν έφεση, κάτι που σημαίνει ότι η υπόθεση θα παραπεμφθεί στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Ο δικαστής δεν έχει προς το παρόν αποφανθεί εάν θα παραμείνει υπό κράτηση.

Ο Ουρίμπε ήταν πρόεδρος της χώρας μεταξύ 2002-10.

Οι κατηγορίες σε βάρος του αφορούν τους ισχυρισμούς ότι διέταξε έναν δικηγόρο να δωροδοκήσει φυλακισμένα μέλη παραστρατιωτικών οργανώσεων για να διαψεύσουν τις καταγγελίες ότι είχε σχέσεις μαζί του.

Οι παραστρατιωτικοί πληρώνονταν από κτηνοτρόφους, γαιοκτήμονες και εμπόρους για να τους προστατεύουν από τους αριστερούς αντάρτες της Κολομβίας. Η «επιτροπή αλήθειας» ωστόσο εκτιμά ότι ευθύνονται για σχεδόν τους μισούς από τους 450.000 νεκρούς του εμφυλίου μεταξύ 1985-2018.

Ο Ουρίμπε υποστήριζε ότι οι κατηγορίες σε βάρος του συνιστούσαν πολιτική δίωξη. Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο είπε ότι ο πρώην πρόεδρος ήταν θύμα της «εργαλειοποίησης» των Κολομβιανών δικαστών και ο νυν πρόεδρος Γκουστάβο Πέτρο του απάντησε ζητώντας σεβασμό στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

