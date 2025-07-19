Χαλαρώνει η χορήγηση βίζας Σένγκεν σε Τούρκους

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε σε μια σημαντική απόφαση, καθώς ανακοίνωσε τη χαλάρωση του κανονιστικού πλαισίου που αφορά τη χορήγηση βίζας Σένγκεν για τους πολίτες της Τουρκίας. Η κίνηση αυτή ερμηνεύεται ως θετική εξέλιξη για την Άγκυρα, έπειτα από έναν μακρύ κύκλο διαμαρτυριών, καθυστερήσεων και ανεκπλήρωτων υποσχέσεων προς την τουρκική πλευρά.

Πλέον, οι κανόνες χορήγησης βίζας για τους Τούρκους που έχουν ήδη ιστορικό ταξιδιών στη ζώνη Σένγκεν και έχουν τηρήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες, γίνονται πιο ευέλικτοι. Οι νέοι κανόνες επιτρέπουν τη δυνατότητα αίτησης για βίζα πολλαπλών εισόδων, διάρκειας από έξι μήνες έως και πέντε χρόνια, αναλόγως του ιστορικού του κάθε αιτούντος.

Επανεκκίνηση διαλόγου για ταξίδια χωρίς βίζα

Ταυτόχρονα, θέτει εκ νέου στο τραπέζι το αίτημα για την αναβίωση της διαπραγμάτευσης σχετικά με τα ταξίδια χωρίς βίζα των Τούρκων πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εφαρμογή του πακέτου των νέων κανονισμών διευκολύνει και επιταχύνει τις διαδικασίες, καθιστώντας τα ταξίδια προς τα περισσότερα κράτη-μέλη της ΕΕ πιο απλά και γρήγορα.

Θετική ανταπόκριση και επόμενα βήματα

Ο Πρέσβης της ΕΕ στην Τουρκία, Τόμας Χανς Οσόφσκι, επισήμανε πως η νέα πολιτική έρχεται ως απάντηση στις μακροχρόνιες διαμαρτυρίες των Τούρκων ταξιδιωτών για τις γραφειοκρατικές καθυστερήσεις των θεωρήσεων. Ο ίδιος, ωστόσο, προειδοποίησε πως οι αλλαγές αυτές δεν επαρκούν από μόνες τους για την πλήρη επίλυση όλων των θεμάτων. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά: «είναι επείγον να επανέλθουμε στη διαδικασία ταξιδιών χωρίς βίζα στον χώρο Σένγκεν και στην ΕΕ». Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εξάλλου, δηλώνει έτοιμη για στενή συνεργασία με τις τουρκικές αρχές στο ζήτημα αυτό.

Αντίδραση της Τουρκικής πλευράς

Άμεση ήταν η αντίδραση του τουρκικού ΥΠΕΞ, το οποίο εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εξέλιξη με δημόσια ανακοίνωση. Στην δήλωση τονίζεται: «Χαιρετίζουμε την Απόφαση Εφαρμογής της Επιτροπής της ΕΕ της 15ης Ιουλίου 2025, η οποία προβλέπει βελτιώσεις στις αιτήσεις θεώρησης Σένγκεν για τους πολίτες μας. Μαζί με τα αρμόδια θεσμικά μας όργανα και την Επιτροπή της ΕΕ, θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για βελτίωση των διαδικασιών υποβολής αιτήσεων θεώρησης Σένγκεν για τους πολίτες μας».

Η χαλάρωση των διαδικασιών θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τους Τούρκους επιχειρηματίες, οι οποίοι συχνά αντιμετώπιζαν εμπόδια και αποκλεισμούς από διεθνείς εκθέσεις – κυρίως στη Γερμανία – λόγω καθυστερήσεων στην έκδοση της απαραίτητης βίζας.

Πηγή: Deutsche Welle

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.