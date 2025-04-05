Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αναμένεται ότι θα επισκεφτεί τον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα, προκειμένου να συζητήσει το ζήτημα της πρόσφατης επιβολής των αμερικανικών δασμών με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, επιβεβαιωσαν σήμερα τρεις Ισραηλινοί αξιωματούχοι στο Reuters. Την επίσκεψη του Ισραηλινού πρωθυπουργού τη Δευτέρα, επιβεβαίωσε και επισήμως ο Λευκός Οίκος.

Την έκτακτη επίσκεψη Νετανιάχου στην Ουάσινγκτον ανέφερε πρώτος ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios, τονίζοντας ότι στην περίπτωση πραγματοποίησης της επίσκεψης, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός θα είναι ο πρώτος ξένος ηγέτης που θα συναντηθεί προσωπικά με τον Τραμπ, για την προσπάθεια διαπραγμάτευσης μιας συμφωνίας για τους αμερικανικούς δασμούς.

Το γραφείο του Νετανιάχου δεν έχει επιβεβαιώσει την επίσκεψη, η ατζέντα της οποίας, θα μπορούσε να συμπεριλάβει συζητήσεις για το Ιράν, αλλά και για τον πόλεμο του Ισραήλ κατά της ένοπλης οργάνωσης Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Η πρόσκληση-έκπληξη από τον πρόεδρο Τραμπ έγινε στη διάρκεια μιας τηλεφωνικής συνομιλίας με τον Νετανιάχου στην Πέμπτη, με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να επισκέπτεται την Ουγγαρία, όταν ο ίδιος, έθεσε το ζήτημα των δασμών, σύμφωνα με αξιωματούχους του Ισραήλ που μίλησαν ανώνυμα.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επισκέπτεται τον Λευκό Οίκο από τότε που ο Αμερικανός πρόεδρος ανάλαβε τα καθήκοντά του και ήταν ο πρώτος ξένος ηγέτης που πραγματοποίησε επίσημη συνάντηση με τον Τραμπ στην Ουάσινγκτον, στις 4 Φεβρουαρίου 2025, με στόχο την ενίσχυση της συμμαχίας ανάμεσα στο Ισραήλ και στις ΗΠΑ και προτεραιότητα τις ραγδαίες εξελίξεις των τελευταίων μηνών στη Μέση Ανατολή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

