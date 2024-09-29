Σε εξέλιξη βρίσκονται διπλωματικές προσπάθειες για κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ, δήλωσε σήμερα στη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου του Λιβάνου ο υπουργός Πληροφόρησης της χώρας Ζιάντ Μακάρι.

«Είναι βέβαιο ότι η λιβανική κυβέρνηση θέλει κατάπαυση του πυρός και όλοι γνωρίζουν ότι (ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν) Νετανιάχου πήγε στη Νέα Υόρκη στη βάση μιας (πρότασης) κατάπαυσης του πυρός, αλλά πάρθηκε η απόφαση να δολοφονηθεί ο Νασράλα», σημείωσε ο Μακάρι.

Ο θάνατος του ηγέτη της Χεζμπολάχ επιβεβαιώθηκε χθες, Σάββατο, οξύνοντας τις εντάσεις ανάμεσα στον Λίβανο και το Ισραήλ ύστερα από μήνες ανταλλαγών πυρών κατά μήκος των κοινών τους συνόρων ανάμεσα στις ισραηλινές δυνάμεις και την Χεζμπολάχ.

«Οι διπλωματικές προσπάθειες για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός βρίσκονται σε εξέλιξη. Ο πρωθυπουργός κάνει ό,τι του αναλογεί, αλλά το ζήτημα δεν είναι και τόσο εύκολο», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

