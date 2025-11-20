Η πρωθυπουργός της Ουκρανίας, Γιούλια Σβιρίντενκο, συναντήθηκε με τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ, Ντάνιελ Ντρίσκολ, στην Ουκρανία την Πέμπτη, όπως έγραψε σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Η επίσκεψη αυτή αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για τους ανώτερους στρατιωτικούς αξιωματούχους που συνοδεύουν τον υπουργό να αξιολογήσουν την κατάσταση επί τόπου και να δουν από πρώτο χέρι τις συνέπειες της ρωσικής επιθετικότητας», έγραψε η Σβιρίντενκο.

Ο Ντρίσκολ και μια αντιπροσωπεία ανώτερων αξιωματούχων του αμερικανικού στρατού συναντήθηκαν με τον αρχηγό του ουκρανικού στρατού την Τετάρτη, σημειώνει το Reuters.

