Ρωσία: Ο θάνατος του τέως υπουργού Μεταφορών αποτελεί προειδοποίηση για την πολιτική ελίτ

Με δραματικό τρόπο ξεκίνησε αυτή η εβδομάδα στη Ρωσία.

Τη Δευτέρα το πρωί, ο Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, απέπεμψε τον υπουργό Μεταφορών Ρόμαν Σταρόβοιτ. Μέχρι το απόγευμα, ο τέως υπουργός μεταφορών βρέθηκε νεκρός σε ένα πάρκο στην περιφέρεια της Μόσχας, με τραύμα από πυροβολισμό στο κεφάλι. Ένα όπλο βρέθηκε τοποθετημένο δίπλα του σύμφωνα με το BBC.

Σύμφωνα με τις έρευνες που ακολούθησαν, ο Σταρόβοιτ αυτοκτόνησε.

Στα ρωσικά ταμπλόιντ, που κυκλοφόρησαν σήμερα, είναι διάχυτη η υπόνοια ισχυρού σοκ. Η εφημερίδα «Moskovsky Komsomolets» έγραψε: «Η αυτοκτονία του Ρόμαν Σταρόβοιτ λίγες ώρες αφότου ο πρόεδρος έδωσε εντολή να καθαιρεθεί συνιστά μία σχεδόν μοναδική συγκυρία στην ιστορία της Ρωσίας».

Είναι γεγονός ότι χρειάζεται κανείς να ανατρέξει τουλάχιστον τριάντα χρόνια πίσω στην ιστορία, πριν ακόμα πέσει η Σοβιετική Ένωση για να εντοπίσει κάποιο παράδειγμα κυβερνητικού στελέχους που κατέληξε δια της αυτοκτονίας.

Τον Αύγουστο του 1991, μετά την αποτυχία του πραξικοπήματος από τους σκληροπυρηνικούς κομμουνιστές, ο Boris Pugo, ένας εκ των κύριων υποκινητών του πραξικοπήματος και Σοβιετικός υπουργός Εσωτερικών, αυτοκτόνησε.

Το Κρεμλίνο για τον θάνατο του τέως υπουργού Μεταφορών

Το Κρεμλίνο σχολίασε λακωνικά το γεγονός του θανάτου, του αποπεμφθέντος υπουργού.

Ο Steve Rosenberg, συντάκτης για τα θέματα της Ρωσίας του BBC, ισχυρίζεται ότι έθεσε ο ίδιος στον Ντμίτρι Πεσκόφ το εξής ερώτημα: «Πόσο σοκαριστήκατε όταν πληροφορηθήκατε ότι ένας ομοσπονδιακός υπουργός βρέθηκε νεκρός λίγες μόλις ώρες αφού τον απέπεμψε ο πρόεδρος;»

«Όπως όλοι οι φυσιολογικοί άνθρωποι, δεν μπορούμε παρά να είμαστε σοκαρισμένοι από το γεγονός», απάντησε ο Πεσκόφ. «Φυσικά, μας σόκαρε όλους».

«Επαφίεται στην αρμόδια έρευνα να αποδώσει απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα. Όσο η έρευνα είναι ανοιχτή, μόνο υποθετικά σενάρια μπορούν να γίνουν. Ωστόσο, αυτά τα σενάρια αφορούν μόνο για τα μέσα ενημέρωσης και τους πολιτικούς σχολιαστές, όχι εμάς».

Οργιάζει ο ρωσικός Τύπος

Ο ρωσικός Τύπος πράγματι οργιάζει κάνοντας εικασίες για το τι κρύβεται πίσω από τον θάνατο του τέως υπουργού Μεταφορών.

Σήμερα, αρκετές ρωσικές εφημερίδες συνέδεσαν αυτό που συνέβη στον Ρόμαν Σταρόβοιτ με γεγονότα στην περιοχή Κουρσκ, η οποία συνορεύει με την Ουκρανία. Πριν από τον διορισμό του ως υπουργός Μεταφορών τον Μάιο του 2024, ο Σταρόβοιτ ήταν κυβερνήτης της περιοχής Κουρσκ για περισσότερα από πέντε χρόνια.

Υπό την ηγεσία του - και με μεγάλα ποσά κρατικών χρημάτων - ο Κυβερνήτης Σταρόβοιτ ξεκίνησε την κατασκευή αμυντικών οχυρώσεων κατά μήκος των συνόρων. Αυτές δεν ήταν αρκετά ισχυρές για να αποτρέψουν τα ουκρανικά στρατεύματα από το να διαπεράσουν και να καταλάβουν εδάφη στην περιοχή Κουρσκ πέρυσι.

Έκτοτε, ο διάδοχος του Σταρόβοϊτ ως κυβερνήτης, Αλεξέι Σμιρνόφ, και ο πρώην αναπληρωτής του Αλεξέι Ντέντοφ έχουν συλληφθεί και κατηγορηθεί για απάτη μεγάλης κλίμακας σε σχέση με την κατασκευή των οχυρώσεων.

«Ο κ. Σταρόβοϊτ μπορεί κάλλιστα να έχει γίνει ένας από τους κύριους κατηγορούμενους σε αυτήν την υπόθεση», ανέφερε η σημερινή έκδοση της οικονομικής εφημερίδας Kommersant.

Οι ρωσικές αρχές δεν το έχουν επιβεβαιώσει.

Αλλά αν ο φόβος της δίωξης ήταν αυτός που οδήγησε έναν πρώην υπουργό να αυτοκτονήσει, τι μας λέει αυτό για τη σημερινή Ρωσία;

«Το πιο δραματικό κομμάτι αυτού του γεγονότος, με όλη την επανασταλινοποίηση που συμβαίνει στη Ρωσία τα τελευταία χρόνια, είναι ότι ένας υψηλόβαθμος κυβερνητικός αξιωματούχος [αυτοκτονεί] επειδή δεν έχει άλλο τρόπο να βγει από το σύστημα», λέει η Nina Khrushcheva, καθηγήτρια Διεθνών Υποθέσεων στο New School της Νέας Υόρκης.

«Θα πρέπει να φοβήθηκε ότι θα του επιβάλλονταν δεκάδες χρόνια φυλάκισης, αν επρόκειτο να τεθεί υπό έρευνα, και ότι η οικογένειά του θα υπέφερε τρομερά. Έτσι, δεν υπάρχει καμία διέξοδος. Σκέφτηκα αμέσως τον Σέργκο Ορτζονικίντζε, έναν από τους υπουργούς του Στάλιν, ο οποίος [αυτοκτόνησε] το 1937 επειδή ένιωθε ότι δεν υπήρχε διέξοδος. Όταν αρχίζεις να σκέφτεσαι το 1937 στο σημερινό περιβάλλον, αυτό σου δίνει μεγάλη ανησυχία».

Εκκωφαντικός τύπος, σιωπηρή τηλεόραση

Ο θάνατος του Ρόμαν Σταρόβοιτ μπορεί να έγινε πρωτοσέλιδο στις εφημερίδες της Ρωσίας. Αλλά αυτό το «σχεδόν μοναδικό γεγονός στη ρωσική ιστορία» έλαβε ελάχιστη κάλυψη από την κρατική τηλεόραση.

Το κεντρικό βραδινό δελτίο ειδήσεων της Δευτέρας στο Russia-1 περιλάμβανε ένα τετράλεπτο ρεπορτάζ σχετικά με τον διορισμό από τον Πούτιν ενός νέου υπηρεσιακού υπουργού Μεταφορών, του Αντρέι Νικίτιν.

Δεν υπήρχε καμία αναφορά στο γεγονός ότι ο προηγούμενος υπουργός Μεταφορών είχε απολυθεί ή ότι είχε βρεθεί νεκρός.

Μόνο σαράντα λεπτά αργότερα, προς το τέλος του δελτίου ειδήσεων, ο παρουσιαστής αναφέρθηκε εν συντομία στο θάνατο του Ρόμαν Σταρόβοιτ.

Ο παρουσιαστής του δελτίου ειδήσεων αφιέρωσε σε αυτό μόλις 18 δευτερόλεπτα, πράγμα που σημαίνει ότι οι περισσότεροι Ρώσοι μάλλον δεν θα αντιληφθούν τα δραματικά γεγονότα της Δευτέρας ως σημαντική εξέλιξη.

Για την πολιτική ελίτ, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Για τους υπουργούς, τους κυβερνήτες και άλλους Ρώσους αξιωματούχους που επεδίωξαν να γίνουν μέρος του πολιτικού συστήματος, αυτό που συνέβη με τον Σταρόβοιτ θα λειτουργήσει ως προειδοποίηση.

«Σε αντίθεση με παλαιότερα, που κάποιος μπορούσε να λάβει αυτές τις θέσεις, να πλουτίσει, να προαχθεί από περιφερειακό σε ομοσπονδιακό επίπεδο, σήμερα, αυτό είναι σαφές ότι δεν μπορεί να αποτελέσει πορεία καριέρας αν θέλει να παραμείνει ζωντανός», λέει η Nina Khrushcheva.

«Δεν υπάρχει απλώς καμία δυνατότητα ανοδικής κινητικότητας, αλλά ακόμη και η πιθανότητα καθοδικής κινητικότητας καταλήγει στον θάνατο».

Είναι μια υπενθύμιση των κινδύνων που απορρέουν από τυχόν αστοχία προς το σύστημα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.