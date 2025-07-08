Τουλάχιστον 31 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες Δευτέρα σε επεισοδιακές διαδηλώσεις σε όλη την Κένυα, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που ανακοίνωσε σήμερα η Εθνική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (KNCHR). Η επιτροπή ανέφερε επίσης ότι 107 άνθρωποι τραυματίστηκαν και 532 συνελήφθησαν.

«Η KNCHR καταδικάζει απερίφραστα όλες τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ζητά την απόδοση ευθυνών στους υπαίτιους» από όπου κι αν προέρχονται, συμπεριλαμβανομένης της αστυνομίας.

Εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα δεν έκρυψε τον έντονο προβληματισμό της, υπογραμμίζοντας μεταξύ άλλων πως «σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, οι δυνάμεις επιβολής του νόμου δεν πρέπει να καταφεύγουν σε θανατηφόρα βία (…) παρά μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητο για την προστασία ζωών από άμεση απειλή».

Τους τελευταίους μήνες, η Κένυα συγκλονίζεται από επεισοδιακές διαμαρτυρίες που ξεκίνησαν τον Ιούνιο του 2024 λόγω του αμφιλεγόμενου προϋπολογισμού της κυβέρνησης Ρούτο. Το κύμα διαμαρτυρίας έχει διογκωθεί, με τους διαδηλωτές να καταγγέλλουν τη διαφθορά, τις εξαφανίσεις και την αστυνομική βία επί της προεδρίας του Ουίλιαμ Ρούτο.

Κατά τις διαδηλώσεις της 25ης Ιουνίου, οι οποίες ξεκίνησαν ειρηνικά αλλά αμαυρώθηκαν από αιματηρές συγκρούσεις και λεηλασίες, τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου 500 συνελήφθησαν, με την κυβέρνηση να υποστηρίζει πως «απετράπη πραξικόπημα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

