Ρωσία: Ο στρατός έθεσε υπό τον έλεγχό του 3 οικισμούς στην ανατολική Ουκρανία

Οι ρωσικές δυνάμεις έθεσαν υπό τον έλεγχό τους τους οικισμούς Σινκίιφκα, Κοστιαντινίφκα και Νοβοζελάνε στην ανατολική Ουκρανία, μετέδωσε σήμερα Παρασκευή το ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS, επικαλούμενο το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Το πρακτορείο Reuters δεν μπορεί να επιβεβαιώσει από ανεξάρτητες πηγές την είδηση αυτή από το πεδίο της μάχης.

Στο μεταξύ, ρωσική κατευθυνόμενη βόμβα χτύπησε πολυκατοικία και παιδική χαρά στο Χάρκοβο, με 3 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους εκ των οποίων ένα παιδί, σύμφωνα με το Κίεβο.

Πηγή: ΑΜΠΕ - skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.