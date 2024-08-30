Όταν ο πρίγκιπας Φίλιππος, δούκας του Εδιμβούργου, έφυγε από τη ζωή στις 9 Απριλίου του 2021, οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι η βασίλισσα Ελισάβετ Β' ήταν στο πλάι του. Σύμφωνα όμως με τον βασιλικό βιογράφο Gyles Brandreth φέρεται να μην ήταν παρούσα στο δωμάτιο.

«Στην πραγματικότητα, δεν πιστεύω ότι ήταν», έγραψε χαρακτηριστικά στο βιβλίο που κυκλοφόρησε το 2022 με τίτλο «Elizabeth: An Intimate Portrait», υπογραμμίζοντας ότι ο εκλιπών δούκας του Εδιμβούργου βρισκόταν σε ξεχωριστό δωμάτιο στο κάστρο του Ουίνδσορ και ότι η βασίλισσα δεν είχε ξυπνήσει όταν πέθανε.

«Ο δούκας του Εδιμβούργου βρισκόταν σε ένα νοσοκομειακό κρεβάτι, που είχε στηθεί στο δωμάτιο του στο Κάστρο του Ουίνδσορ. Εκείνο το πρωί, πήγε στο μπάνιο, βοηθούμενος από μια νοσοκόμα. Εκείνη κάλεσε τον υπηρέτη του και τον υπηρέτη της βασίλισσας, Paul Whybrew, για βοήθεια και ο δούκας πέθανε πριν προλάβει εκείνος να καλέσει τη βασίλισσα η οποία δεν είχε ακόμη σηκωθεί. Και δεν την κάλεσαν παρά μόνο αφού είχε έρθει ένας γιατρός και διαπίστωσε τον θάνατο του δούκα».

Η κηδεία του πρίγκιπα Φιλίππου πραγματοποιήθηκε στις 17 Απριλίου στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου. Λόγω της πανδημίας, παρευρέθηκαν μόνο 30 άτομα.

Όσοι τον γνώριζαν τόνιζαν ότι ο χαμηλών τόνων βασιλικός σύζυγος μάλλον επιθυμούσε να γίνει έτσι ο αποχαιρετισμός. «Κατά τραγική σύμπτωση μάλλον έτσι θα του άρεσε», δήλωσε στο People η πρώην εκπρόσωπος του παλατιού Ailsa Anderson. «Χωρίς φιοριτούρες, χωρίς φασαρία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

