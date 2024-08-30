Σε νέες διαπραγματεύσεις για την ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων βρίσκονται Ισραήλ και Χαμάς.

Οι δύο πλευρές έχουν παραδώσει η μία στην άλλη λίστες με τα ονόματα που επιθυμούν να απελευθερωθούν, στο πλαίσιο μίας συμφωνίας για την Γάζα.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι - ενώ δεν έχει υπάρξει ακόμη συμφωνία για το ποιος θα απελευθερωθεί από κάθε πλευρά - έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στο θέμα.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, 70 όμηροι πιστεύεται ότι εξακολουθούν να είναι ζωντανοί και σε αιχμαλωσία στη Λωρίδα της Γάζας, χωρίς ωστόσο το Ισραήλ να δίνει πλήρη στοιχεία για τις εκτιμήσεις του, αναφέρει σε δημοσίευμά της η Washington Post.

