Ουκρανία: Ρωσική επίθεση σε εργοστάσιο με παιδικές τροφές - Νεκρές δύο γυναίκες

Ρωσική επίθεση κατά τη διάρκεια της νύχτας προκάλεσε ζημιές σε ένα εργοστάσιο στην πόλη Σούμι, στη βόρεια Ουκρανία, με αποτέλεσμα τον θάνατο δύο γυναικών και τον τραυματισμό τουλάχιστον 11 ανθρώπων, ανακοίνωσαν σήμερα οι ουκρανικές αρχές.

Το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα ανέφερε ότι το εργοστάσιο παρήγαγε συσκευασίες για παιδικές τροφές, χυμούς και είδη οικιακής χρήσεως.

Ένα άτομο που τραυματίσθηκε πέθανε αργότερα στο νοσοκομείο, ανέφεραν οι τοπικοί εισαγγελείς με ανάρτησή τους στην εφαρμογή Telegram, ενώ το πτώμα ενός άλλου θύματος ανασύρθηκε από τα ερείπια.

Η αεροπορική επιδρομή προκάλεσε πυρκαγιά, με αποτέλεσμα οι αρχές να ζητήσουν από τους κατοίκους να μείνουν στα σπίτια τους με κλειστά παράθυρα λόγω της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Η βόρεια περιφέρεια Σούμι της Ουκρανίας συνορεύει με την περιφέρεια Κουρσκ της Ρωσίας, όπου η Ουκρανία πραγματοποίησε μια μεγάλη διασυνοριακή εισβολή που ξεκίνησε στις 6 Αυγούστου ενώ τα στρατεύματα της Μόσχας ασκούν πιέσεις προς τον στρατηγικής σημασίας κόμβο του Ποκρόφσκ στην ανατολική Ουκρανία.

Οι ουκρανικές παραμεθόριες περιοχές υποφέρουν από συνεχείς ρωσικές επιθέσεις και το Κίεβο δήλωσε ότι η επιχείρηση στο Κουρσκ αποσκοπούσε στην προστασία των οικισμών του.

Ξεχωριστά, επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε βιομηχανική εγκατάσταση στην Πολτάβα της κεντρικής Ουκρανίας χωρίς να προκαλέσει θύματα, δήλωσε ο κυβερνήτης της περιοχής Φιλίπ Πρόνιν.

Η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 12 από τα 18 μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εξαπέλυσε η Ρωσία κατά τη διάρκεια της νύχτας σε περισσότερες από πέντε περιφέρειες. Τέσσερα ακόμη μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταρρίφθηκαν πάνω από το έδαφος της Ουκρανίας.

Η Ρωσία χρησιμοποίησε επίσης έναν πύραυλο Iskander-M κατά τη διάρκεια της νύχτας, προσθέτει στην ανακοίνωσή της η Πολεμική Αεροπορία, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες

Στη νότια πόλη –λιμάνι της Οδησσού οι αρχές ανέφεραν μια έκρηξη που σημειώθηκε χθες το βράδυ έπειτα από συναγερμό για επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους χωρίς να δίνουν λεπτομέρειες.

