Πεσκόφ: Ο Πούτιν μπορεί να μιλήσει για την Ουκρανία εντός της ημέρας

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, εάν του ζητηθεί, θα μπορούσε να μιλήσει για την Ουκρανία σε συνέντευξη Τύπου μετά τις συνομιλίες Ρωσίας-Λευκορωσίας την Πέμπτη, τόνισε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.



Ο Ρώσος πρόεδρος έχει προγραμματίσει να απαντήσει σε ερωτήσεις από κοινού με τον Λευκορώσο ομόλογό του Αλεξάντερ Λουκασένκο.

«Όλα θα εξαρτηθούν από το τι θα ζητήσουν οι δημοσιογράφοι», υποστήριξε ο Πεσκόφ στο TASS όταν ρωτήθηκε εάν οι πρόεδροι θα σχολιάσουν θέματα πέρα από τις διμερείς σχέσεις, όπως η Ουκρανία, μετά τις τελευταίες δηλώσεις από τις ΗΠΑ.



Στις 11 Μαρτίου, οι διαπραγματευτικές ομάδες των ΗΠΑ και της Ουκρανίας πραγματοποίησαν συνομιλίες στη Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας. Σε κοινή δήλωση μετά τις συνομιλίες αναφέρεται ότι το Κίεβο είναι έτοιμο για εκεχειρία 30 ημερών και να υπογράψει συμφωνία για τις σπάνιες γαίες με την Ουάσιγκτον. Σε αντάλλαγμα, οι ΗΠΑ υποσχέθηκαν να ξαναρχίσουν αμέσως να παρέχουν στην Ουκρανία στρατιωτική βοήθεια και ανταλλαγή πληροφοριών.



Η Μόσχα αναμένει να ενημερωθεί τις επόμενες ώρες από την Ουάσιγκτον για το αποτέλεσμα των αμερικανοουκρανικών συνομιλιών. Αμερικανοί αξιωματούχοι ταξιδεύουν στη Ρωσία για να συζητήσουν μια πιθανή κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, σύμφωνα με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.



Την Τετάρτη ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είπε ότι «η μπάλα είναι πραγματικά στο δικό τους γήπεδο [της Ρωσίας]» και ότι οι ΗΠΑ πιστεύουν ότι ο μόνος τρόπος για να τερματιστεί η μάχη είναι μέσω ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων.



Η αμερικανική επίσκεψη πραγματοποιείται μετά την φερόμενη επίσκεψη του Πούτιν στο Κουρσκ της Ρωσίας - τμήματα της οποίας βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Ουκρανίας μετά την περσινή εισβολή.



Μετά τη συνάντηση στην Τζέντα την Τρίτη, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι σημείωσε ότι εναπόκειται πλέον στις ΗΠΑ να πείσουν τη Ρωσία να συμφωνήσει με τη «θετική» πρόταση. Το Κρεμλίνο έχει πει ότι μελετά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και ότι είναι δυνατή μια τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν.

Μιλώντας στο πλευρό του πρωθυπουργού της Ιρλανδίας στο Οβάλ Γραφείο την Τετάρτη, ο Τραμπ είπε ότι έλαβε «θετικά μηνύματα» σχετικά με την πιθανότητα κατάπαυσης του πυρός.



«Αλλά ένα θετικό μήνυμα δεν σημαίνει τίποτα», είπε. «Αυτή είναι μια πολύ σοβαρή κατάσταση» ξεκαθάρισε.



