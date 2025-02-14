Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφεν Χέμπεστραϊτ επέκρινε πριν από λίγο την παρέμβαση του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς υπέρ μιας συνεργασίας των γερμανικών κομμάτων με την Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD).

«Δεν πιστεύω ότι είναι σωστό κάποιος από μια φιλική ξένη χώρα να παρεμβαίνει με τόση ένταση και μονόπλευρα κατά τη διάρκεια μιας προεκλογικής εκστρατείας», δήλωσε ο κ. Χέμπεστραϊτ και πρόσθεσε ότι «υπάρχουν πολιτικές παραδόσεις σε αυτή τη χώρα και είναι καλή πρακτική να αποφασίζουν οι ίδιοι οι πολίτες μιας χώρας ποιες είναι οι αρχές τους χωρίς να λαμβάνουν για αυτό συμβουλές από άλλους».

Σε συνέντευξή του στην Wall Street Journal, ο αμερικανός αντιπρόεδρος δήλωσε ότι στην αποψινή ομιλία του στην Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια (MSC) θα προτρέψει τους γερμανούς πολιτικούς να συνεργαστούν με όλα τα κόμματα, συμπεριλαμβανομένης και της AfD, καθώς, όπως είπε, με τον αποκλεισμό των ακροδεξιών κομμάτων περιφρονείται η λαϊκή βούληση, ενώ ανέφερε και ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο Ντόναλντ Τραμπ «ανησυχούν ότι οι Ευρωπαίοι φοβούνται τους ίδιους τους λαούς τους».

Τις δηλώσεις του κ. Βανς επέκρινε και ο πρωθυπουργός της Βαυαρίας και αρχηγός της Χριστιανοκοινωνικής Ένωσης (CSU) Μάρκους Ζέντερ, τονίζοντας ότι «η φιλία τελειώνει όταν τίθεται το ερώτημα ποιος πρέπει να σχηματίσει συνασπισμό με ποιον μετά τις εκλογές και λαμβάνουμε υπ'όψιν κάθε άποψη, αλλά αποφασίζουμε μόνοι μας με ποιον θα κάνουμε συνασπισμό». Απαγορεύεται οποιαδήποτε παρέμβαση - ακόμη και από τις ΗΠΑ, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Ζέντερ, ο οποίος χθες το απόγευμα υποδέχθηκε τον αμερικανό αντιπρόεδρο στο Μόναχο. Αναφερόμενος στην προοπτική της διμερούς συνεργασίας Γερμανίας - ΗΠΑ, ο βαυαρός πρωθυπουργός δήλωσε ότι «δεν θα γκρινιάξει» για τα νέα σχέδια της Ουάσιγκτον, αλλά τόνισε ότι «ούτε όμως θα υποταχτούμε και για αυτό συμβουλεύουμε να συνεργαστούμε αντί να προχωρούμε μόνοι μας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

