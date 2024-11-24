Η Ρωσία είναι πιθανόν να διορίσει σύντομα τον Αλεξάντερ Ντάρτσιεφ νέο πρεσβευτή της στην Ουάσινγκτον, ανέφερε σήμερα η εφημερίδα Kommersant, επικαλούμενη τρεις μη κατονομαζόμενες πηγές.

Ο Ντάρτσιεφ είναι ο επικεφαλής του τμήματος Βόρειας Αμερικής του υπουργείου Εξωτερικών. Σπούδασε ιστορία στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Μόσχας, μιλάει άπταιστα αγγλικά και γαλλικά και ήταν πρεσβευτής της Ρωσίας στην Οτάβα του Καναδά μεταξύ 2014-21.

Ο διορισμός του δεν έχει επιβεβαιωθεί από επίσημες πηγές. Ο Ανατόλι Αντόνοφ ήταν ο Ρώσος πρεσβευτής στην Ουάσινγκτον από το 2017 μέχρι τον προηγούμενο μήνα. Όταν ρωτήθηκε για το θέμα τις προηγούμενες ημέρες, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ είπε ότι έχει επιλεγεί ένας υποψήφιος, αλλά δεν τον κατονόμασε.

Μια μη κατονομαζόμενη πηγή του υπουργείου Εξωτερικών είπε στο κρατικό πρακτορείο RIA ότι το όνομα του νέου πρεσβευτή αποφασίστηκε πριν από λίγο καιρό. «Ήταν κοινό μυστικό εδώ και δυο μήνες. Όλοι το ήξεραν» φέρεται να είπε η πηγή αυτή σχολιάζοντας το δημοσίευμα της Kommersant.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

