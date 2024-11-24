COP29: Κριτική της Γερμανίας για τη στάση των ισχυρών

Mπορεί στη Διάσκεψη για το Κλίμα στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν να συμφωνήθηκε στην παράταση και μετά από μαραθώνιες διαπραγματεύσεις η στήριξη των πιο ευάλωτων χωρών του πλανήτη απέναντι στην κλιματική κρίση με 300 δισεκατομμύρια δολάρια, πολλές χώρες όμως θεωρούν το ποσό αυτό «ψίχουλα» και «προσβολή». «Ήλπιζα σε ένα πιο αισιόδοξο αποτέλεσμα της Διάσκεψης» ανέφερε ο ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, όμως «είναι τουλάχιστον μια βάση πάνω στην οποία μπορούμε να χτίσουμε».



Με μια μακροσκελή ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ η Γερμανίδα υπ. Εξωτερικών από τους Πρασίνους, Αναλένα Μπέρμποκ, η οποία συμμετείχε στη Διάσκεψη COP29, άσκησε επίσης κριτική στις ισχυρές χώρες, που θέτουν εμπόδια και είναι αυτές που κατέχουν τη μερίδα του λέοντος σε ορυκτά καύσιμα, αλλά και ρύπους.



«Δεν είναι αρκετή η συμφωνία που πετύχαμε εξαιτίας της αντίστασης λίγων. Όσοι ήρθαν εδώ για να εμποδίσουν την πρόοδο και την κλιματική δικαιοσύνη, αλλά και για να αποδυναμώσουν το σύστημα του ΟΗΕ, απέτυχαν». Και συμπληρώνει: «Δεν θα αποδεχθούμε οι πιο ευάλωτες χώρες να αφεθούν μόνες απέναντι στην κλιματική κρίση (…) Και ναι, τα 300 δις δολάρια είναι μια αρχή.

«Συμφωνία εξ ανάγκης» λένε γερμανικές ΜΚΟ

Σφοδρή κριτική έρχεται όμως και από την Greenpeace Γερμανίας, με τον επικεφαλής της Μάρτιν Κάιζερ να κάνει λόγο για «επαίσχυντο κενό» μεταξύ της «υποσχεθείσας στήριξης προς τις πιο ευάλωτες χώρες και τις επείγουσες ανάγκες τους». Για ένα «μίνιμουμ συναίνεσης», απλώς και μόνο για να αποτραπεί η αποτυχία της Διάσκεψης κάνει λόγο και η Σαμπίνε Μίνινγκερ, από την ανθρωπιστική οργάνωση «Brot für die Welt», τονίζοντας ότι το τελικό αποτέλεσμα δεν ανταποκρίνεται καθόλου στις ανάγκες των ευάλωτων κρατών. «Βλέποντας την COP αλλά και την επανεκλογή Τραμπ, θα ήταν πλέον εύκολο να εγκαταλείψουμε τον διεθνή αγώνα για το κλίμα. Αλλά παρατηρώντας τη διεθνή κατάσταση οφείλει κανείς να πει, ειδικά τώρα ότι είναι αναγκαίο να μην τα παρατήσουμε», αναφέρει η Λουίζα Νοϊμπάουερ, γνωστή ακτιβίστρια από το κίνημα Fridays for Future.



Μιλώντας στην DW ο Σο Λι Σούο, διευθυντής του China Climate Hub από το Ινστιτούτο Ασιατικής Κοινωνικής Πολιτικής αναφέρει: «η τέχνη της διαπραγμάτευσης έγκειται στην αναζήτηση του σωστού συμβιβασμού, τον οποίο δεν απορρίπτει κανείς ενεργά». Όπως είπε: «ποτέ δεν πρόκειται να καταλήξουμε σε ένα ποσό, στο οποίο θα συμφωνήσουν ολόψυχα».



Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ZDF η Γερμανία άσκησε στο Μπακού πιέσεις και απηύθυνε εκκλήσεις προς τις πλούσιες χώρες του Κόλπου, αλλά και την Κίνα να συνυπογράψουν μια πιο ευρεία στήριξη προς τις αδύναμες χώρες, κάτι που δεν έγινε.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.