Αποπέμφθηκε ο συνταγματάρχης στρατηγός της Ρωσίας, Gennady Anashkin, διοικητής των Στρατιωτικών Μονάδων του Νότου, ύστερα από κατηγορίες για ψευδείς αναφορές σχετικά με την πρόοδο των ρωσικών δυνάμεων κοντά στον οικισμό Σίβερσκ στην ανατολική Ουκρανία. Σύμφωνα με στρατιωτικούς μπλόγκερ και ρωσικά μέσα ενημέρωσης, ο Gennady Anashkin παραπλάνησε σχετικά με την προέλαση των ρωσικών δυνάμεων στην περιοχή του Ντονέτσκ, γεγονός που οδήγησε στην αποπομπή του. Η ρωσική εφημερίδα RBC ανέφερε ότι η απομάκρυνσή του ήταν μέρος ενός προγραμματισμένου γύρου ανανεώσεων, ωστόσο δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Ο ουκρανικός στρατός έχει χαρακτηρίσει τη ρωσική επίθεση ως μία από τις ισχυρότερες από την αρχή του πολέμου. Ωστόσο, η πρόοδος είναι αργή σε ορισμένες περιοχές, με πολλούς οικισμούς να συνδέονται με ψέματα και αδικαιολόγητες απώλειες. Στρατιωτικοί μπλόγκερ, όπως ο Ράιμπαρ, ανέφεραν καθυστερήσεις στην αντίδραση απέναντι σε αυτά τα προβλήματα, με ψευδείς αναφορές να οδηγούν σε σημαντικές ρωσικές απώλειες. Οι στρατιωτικοί μπλόγκερ, που συχνά διαθέτουν βαθιές πηγές μέσα από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις, έχουν γίνει βασική πηγή πληροφόρησης κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.