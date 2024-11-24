Λίβανος: Τουλάχιστον 84 νεκροί μέσα σε μία ημέρα από ισραηλινά πλήγματα

Τουλάχιστον 84 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα στον Λίβανο από ισραηλινά πλήγματα, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Από τον Οκτώβριο του 2023 οι νεκροί ανέρχονται σε 3.754 και οι τραυματίες στους 15.626.

Σύμφωνα με το υπουργείο, από το ισραηλινό πλήγμα του Σαββάτου στη συνοικία Μπάστα, στην κεντρική Βηρυτό, σκοτώθηκαν τουλάχιστον 29 άνθρωποι. Ο προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για 20 θύματα.

«Το πλήγμα του ισραηλινού εχθρού στην Μπάστα (…) της Βηρυτού σκότωσε, σύμφωνα με τον αναθεωρημένο αλλά όχι οριστικό απολογισμό, 29 ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 67» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Το υπουργείο διευκρίνισε ότι οι έρευνες για επιζώντες στα χαλάσματα συνεχίζονται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

