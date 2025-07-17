Ένας νεοσύλλεκτος του ουκρανικού στρατού κατηγορείται ότι άνοιξε πυρ και σκότωσε σκοπίμως τους στρατιωτικούς εκπαιδευτές του, κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής του, στη βόρεια Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία.

Κατά τη διάρκεια μιας άσκησης με αληθινά πυρά ο νεοσύλλεκτος πυροβόλησε με το αυτόματο όπλο του τους εκπαιδευτές, ανέφερε η αστυνομία, διευκρινίζοντας ότι το συμβάν σημειώθηκε την Τετάρτη στην περιοχή του Τσερνίχιφ. Δύο στρατιωτικοί υπέκυψαν στα τραύματά τους.

Ο νεοσύλλεκτος συνελήφθη και κατηγορείται για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως. Εάν κριθεί ένοχος κινδυνεύει να καταδικαστεί σε κάθειρξη τουλάχιστον 15 ετών.

Η Ρωσία και η Ουκρανία έχουν υποστεί μεγάλες απώλειες στον πόλεμο, με τις δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών και ανεξάρτητους αναλυτές να εκτιμούν τον αριθμό των θυμάτων σε δεκάδες χιλιάδες και από τις δύο πλευρές. Το θέμα των απωλειών είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο και οι δύο χώρες αποφεύγουν να κάνουν ανακοινώσεις ή να επιβεβαιώνουν δημοσίως τους αριθμούς.

Ο ουκρανικός στρατός, έπειτα από τρεισήμισι χρόνια πολέμου, δυσκολεύεται να καλύψει τα κενά. Η επιστράτευση είναι πολύ αντιδημοφιλής και οι ενήλικοι άνδρες δεν έχουν δικαίωμα να φύγουν από τη χώρα, πλην ορισμένων εξαιρέσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

