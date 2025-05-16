Ζυγαριές στους δρόμους και τις πλατείες έχει βγάλει η Τουρκία στο πλαίσιο μιας νέας εκστρατείας που έχει ξεκινήσει κατά της παχυσαρκίας, η οποία ωστόσο έχει δεχθεί έντονες επικρίσεις.

Το πρόγραμμα «Μάθε το ιδανικό σου βάρος, ζήσε υγιεινά», που ανακοινώθηκε την Κυριακή από τον υπουργό Υγείας Κεμάλ Μεμισόγλου, στοχεύει στον έλεγχο 10 εκατομμυρίων ανθρώπων έως τις 10 Ιουλίου και περιλαμβάνει μετρήσεις Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) σε δημόσιους χώρους.

Οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας έχουν στήσει ζυγαριές σε δημόσιες πλατείες και στις 81 επαρχίες και σταματούν τους περαστικούς για να μετρήσουν το ύψος, το βάρος και τον ΔΜΣ. Άτομα με ΔΜΣ 25 ή μεγαλύτερο παραπέμπονται σε κρατικά Κέντρα Οικογενειακής Υγείας και Κέντρα Υγιεινής Ζωής, όπου μπορούν να λάβουν δωρεάν διατροφική συμβουλευτική και υπηρεσίες παρακολούθησης.

Babadağ Toplum Sağlığı Merkezimiz tarafından #İdealKilonuÖğrenSağlıklıYaşa kampanyası kapsamında Babadağ Müşerref Yılmaz Ortaokulu bahçesinde, Babadağ pazaryeri ve meydanda boy kilo bel ölçümleri yapıldı. Obezite hakkında bilgilendirme yapıldı. pic.twitter.com/XE7lOzSFWH — Denizli İl Sağlık Müdürlüğü (@Denizli_SM) May 12, 2025

Τούρκοι αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι η πρωτοβουλία αποτελεί μέρος μιας «εθνικής μάχης κατά της παχυσαρκίας». Ωστόσο, δεν είναι λίγοι εκείνοι που επικρίνουν την πρωτοβουλία αυτή και τη θεωρούν επεμβατική που στιγματίζει τα άτομα αγνοώντας παράλληλα ευρύτερες αιτίες του ανθυγιεινού τρόπου ζωής - συμπεριλαμβανομένων των υψηλών τιμών των τροφίμων, της στασιμότητας των μισθών και της περιορισμένης πρόσβασης σε οικονομικά προσιτή διατροφή.

Ένας χρήστης του X σχολίασε ότι ο υπουργός Υγείας θα πρέπει πρώτα να εντοπίσει τους «πεινασμένους συνταξιούχους και τους εργαζόμενους με τον κατώτατο μισθό που περιφέρονται στους δρόμους» και μετά να ασχοληθεί με το υπερβολικό βάρος.

Sağlık bakanı sokaklarda aç gezen emeklileri ve asgari ücretlileri tespit etsin

Şişmanları sonra 🙄

Yalnız ölçüm yapan sağlık personeli daha şişman pic.twitter.com/04uiDoXONv — ‘Bodur& Adalet .’ (@Adalet82_82) May 13, 2025

Η Τουρκία έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά παχυσαρκίας στην Ευρώπη, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να αναφέρει ότι το 32% των ενηλίκων ήταν παχύσαρκοι το 2023.

Οι ειδικοί στον τομέα της υγείας συνδέουν την αύξηση της παχυσαρκίας τόσο με παράγοντες του τρόπου ζωής όσο και με την επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών στην Τουρκία, καθώς οι αυξανόμενες τιμές των τροφίμων και η στασιμότητα των μισθών περιορίζουν τις υγιεινές επιλογές στο φαγητό.

🎯İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa!



İlçemizde “Türkiye Obezite ile Mücadele ve Fiziksel Aktivite Eylem Planı” kapsamında boy-kilo ölçümü ve Beden Kütle İndeksi (BKİ) hesaplama faaliyetlerimiz başladı!💪



Sağlık Bakanlığı’nın obeziteyle mücadele ve sağlıklı yaşam farkındalığı… pic.twitter.com/uWOqTaO7kx — Sincan İlçe Sağlık Müdürlüğü (@AnkaraSincanSM) May 15, 2025

