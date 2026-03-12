Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τραμπ: Καλοδεχούμενο το Ιράν στο Μουντιάλ, αλλά «ίσως δεν είναι ασφαλές να έρθει»

Ο Ντόναλτ Τραμπ δήλωσε ότι η εθνική ποδοσφαίρου του Ιράν είναι καλοδεχούμενη στο FIFA World Cup, αλλά ίσως δεν είναι ασφαλές να ταξιδέψει.

Τραμπ: Καλοδεχούμενο το Ιράν στο Μουντιάλ, μα «ίσως δεν είναι ασφαλές να έρθει»

Ο Ντόναλτ Τραμπ (Donald Trump), δήλωσε την Πέμπτη ότι η ομάδα ποδοσφαίρου του Ιράν, είναι καλοδεχούμενη να συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ωστόσο, εκτίμησε πως «ίσως δεν είναι κατάλληλο να βρίσκεται εκεί», επικαλούμενος ζητήματα που σχετίζονται με «την ίδια τους τη ζωή και ασφάλεια».

Διαβάστε περισσότερες εξελίξεις για την κρίση στη Μέση Ανατολή ΕΔΩ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ντόναλντ Τραμπ Μουντιάλ Ιράν Κρίση στη Μέση Ανατολή
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
4 0 Bookmark