Τραμπ: Καλοδεχούμενο το Ιράν στο Μουντιάλ, μα «ίσως δεν είναι ασφαλές να έρθει»

Ο Ντόναλτ Τραμπ (Donald Trump), δήλωσε την Πέμπτη ότι η ομάδα ποδοσφαίρου του Ιράν, είναι καλοδεχούμενη να συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ωστόσο, εκτίμησε πως «ίσως δεν είναι κατάλληλο να βρίσκεται εκεί», επικαλούμενος ζητήματα που σχετίζονται με «την ίδια τους τη ζωή και ασφάλεια».

Πηγή: skai.gr

