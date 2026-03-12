Στο «κόκκινο» βρίσκεται η κόντρα μεταξύ Κιέβου και Βουδαπέστης, με τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας να κατηγορεί τους Ουκρανούς ότι σχεδιάζουν επίθεση κατά της οικογένειάς του, ενόψει των εκλογών του Απριλίου.

Ο Βίκτορ Όρμπαν δημοσίευσε το βράδυ της Τετάρτης ένα βίντεο στο οποίο φαίνεται να μιλά τηλεφωνικά με τις κόρες του.

«Είμαι σίγουρος ότι θα δείτε στις ειδήσεις ότι οι Ουκρανοί έχουν απειλήσει όχι μόνο εμένα, αλλά και εσάς», λέει συγκινημένος. «Τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου… Πρέπει να το πάρουμε σοβαρά, αλλά δεν πρέπει να φοβηθούμε», τονίζει.

Σημειώνεται ότι ένας συνταξιούχος πολιτικός που υπηρέτησε στην υπηρεσία ασφαλείας SBU της Ουκρανίας τη δεκαετία του 1990, ο Χριχόριυ Ομελτσένκο, απείλησε σε πρόσφατη συνέντευξή του τον Όρμπαν, υπονοώντας ότι μπορεί να δεχθεί επίθεση, αν δεν αλλάξει την αντι-ουκρανική του στάση.

Νωρίτερα, και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε απειλήσει να «δώσει τη διεύθυνση αυτού του ατόμου στις ένοπλες δυνάμεις μας», αναφερόμενος στον Όρμπαν. Σύμφωνα με τον Guardian, τα σχόλια αυτά ώθησαν Eυρωπαίους συμμάχους να ζητήσουν από τον Ζελένσκι να μετριάσει τη ρητορική του.

Ο Όρμπαν θεωρείται ο πιο φιλορώσος ηγέτης μεταξύ των χωρών της ΕΕ, γεγονός που έχει οδηγήσει σε τεταμένες σχέσεις με το Κίεβο. Ωστόσο, καθώς οι δημοσκοπήσεις τον δείχνουν να υστερεί κατά 20 μονάδες από τον αντίπαλό του Πέτερ Μαγιάρ ενόψει των κοινοβουλευτικών εκλογών του επόμενου μήνα, η αντι-ουκρανική ρητορική στην Ουγγαρία έχει ενταθεί.

Αφορμή για το τελευταίο κύμα έντασης αποτέλεσε η ανακοίνωση της Ουκρανίας ότι θα χρειαστούν αρκετές εβδομάδες για την επισκευή ενός αγωγού πετρελαίου που μεταφέρει ρωσικό πετρέλαιο στην Ουγγαρία, ο οποίος φέρεται να υπέστη ζημιές από ρωσική επίθεση με drone.

Σε απάντηση, ο Όρμπαν άσκησε βέτο σε περαιτέρω κυρώσεις της ΕΕ κατά της Ρωσίας, καθώς και σε πρόσθετο δάνειο ύψους 90 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία.

Την περασμένη Παρασκευή, σε μια κλιμάκωση που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο Κίεβο, η αντιτρομοκρατική αστυνομία της Ουγγαρίας κατάσχεσε ένα κονβόι δύο θωρακισμένων οχημάτων που ανήκαν στην Oschadbank, την κρατική τράπεζα αποταμιεύσεων της Ουκρανίας, και συνέλαβε τους 7 Ουκρανούς που το συνόδευαν.

Το κονβόι μετέφερε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά και 9 κιλά ράβδους χρυσού από τη Βιέννη στο Κίεβο, σε μια μεταφορά που η Ουκρανία χαρακτήρισε νόμιμη κυβερνητική αποστολή χρημάτων, για την οποία –όπως υποστηρίζει– είχαν ενημερωθεί οι ουγγρικές αρχές. Η Βουδαπέστη, ωστόσο, άφησε να εννοηθεί ότι τα χρήματα μπορεί να συνδέονται με νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Οι επτά άνδρες κρατήθηκαν σε απομόνωση για περισσότερες από 24 ώρες πριν μεταφερθούν στα σύνορα με την Ουκρανία και απελαθούν. Τα χρήματα και ο χρυσός παραμένουν ακόμη στην Ουγγαρία.

Πηγή: skai.gr

