Το Ιράν κατηγορεί την Ευρωπαϊκή Ένωση για συνενοχή στον πόλεμο

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν κατηγόρησε την Πέμπτη την Ευρωπαϊκή Ένωση για «συνενοχή» στον πόλεμο που διεξάγουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εναντίον της Τεχεράνης.

«Η αδιαφορία και η ανοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στην επιθετικότητα, τις βιαιότητες και τις θηριωδίες των ΗΠΑ και του Ισραήλ δεν αποτελεί τίποτα λιγότερο από συνενοχή», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγκαεΐ σε ανάρτησή του στο X την Πέμπτη. «Ο κόσμος παρακολουθεί».

Για να στηρίξει τον ισχυρισμό του, ο Μπαγκαεΐ κοινοποίησε ένα βίντεο του Βέλγου αριστερού ευρωβουλευτή Μαρκ Μποτένγκα, ο οποίος μιλώντας την Τετάρτη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο δήλωσε:

«Οι περισσότεροι από εσάς δεν καταδικάζετε αντίθετα, υποστηρίζετε τον πόλεμο του Τραμπ και του Νετανιάχου κατά του Ιράν… Οι βόμβες σας δεν έφεραν ποτέ δημοκρατία και δεν θα φέρουν ποτέ».

Οι ηγέτες της ΕΕ έχουν εκφράσει διαφορετικές θέσεις για τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι «δεν πρέπει να χυθούν δάκρυα» για την πτώση του καθεστώτος του Ιράν, ενώ ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, προειδοποίησε ότι τα πλήγματα που διέταξαν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου ενδέχεται να προκαλέσουν περαιτέρω αστάθεια σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

Μέσα στην Ευρώπη, η Ισπανία συγκαταλέγεται στις χώρες που ασκούν την εντονότερη κριτική στη στρατιωτική δράση, διαφοροποιούμενη από τις θέσεις της Γερμανίας, της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Οι δηλώσεις του Μπαγκαεΐ έγιναν λίγες ώρες αφότου ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, προειδοποίησε ότι επιθέσεις σε ιρανικά νησιά θα «σπάσουν κάθε αυτοσυγκράτηση».

«Το αίμα των Αμερικανών στρατιωτών θα είναι προσωπική ευθύνη του Τραμπ», πρόσθεσε ο Γκαλιμπάφ.

