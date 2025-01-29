Δημοσκόπηση που έγινε για λογαριασμό της δανικής εφημερίδας Berlingske και της γροιλανδικής Sermitsiaq, έδειξε πώς αισθάνονται οι Γροιλανδοί απέναντι στις «βλέψεις» του Τραμπ για την πατρίδα τους.

Η δημοσκόπηση έδειξε ότι το 85% των Γροιλανδών δεν θέλουν το νησί τους στην Αρκτική, ένα ημιαυτόνομο έδαφος της Δανίας, να γίνει τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Μόνο 6% των Γροιλανδών θέλουν να γίνει το νησί τους τμήμα των ΗΠΑ, ενώ 9% δηλώνουν αναποφάσιστοι.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε νωρίτερα αυτό το μήνα ότι η Γροιλανδία είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια των ΗΠΑ και ότι η Δανία θα πρέπει να παραδώσει στην Ουάσινγκτον τον έλεγχο αυτού του στρατηγικής σημασίας νησιού.

Ικανοποίηση στη Δανία

Η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν εξέφρασε ικανοποίηση για τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης και δήλωσε ότι υποστηρίζει πλήρως την αρχή του σεβασμού των διεθνών συνόρων.

«Είμαι ικανοποιημένη για το γεγονός ότι η δημοσκόπηση έδειξε πως πολλοί Γροιλανδοί θέλουν να συνεχισθεί η στενή συνεργασία με τη Δανία. Πιθανόν με μια διαφορετική μορφή απ' αυτή που ξέρουμε σήμερα, επειδή όλα αλλάζουν με το χρόνο», δήλωσε στην Berlingske αντιδρώντας στη δημοσκόπηση.

Η Δανία ανακοίνωσε προχθές, Δευτέρα, ότι θα δαπανήσει 14,6 δισεκατομμύρια κορώνες (2,04 δισεκατομμύρια δολάρια) για να ενισχύσει τη στρατιωτική παρουσία της στην Αρκτική.

Η Γροιλανδία, με χερσαία μάζα μεγαλύτερη από το Μεξικό και πληθυσμό 57.000 κατοίκους, απέκτησε το 2009 ευρεία αυτονομία και αυτόνομη διακυβέρνηση, περιλαμβανομένου του δικαιώματος να κηρύξει την ανεξαρτησία της από τη Δανία με δημοψήφισμα.

Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας Μούτε Έγκεντε έχει δηλώσει επανειλημμένα πως το νησί δεν διατίθεται προς πώληση και ότι έγκειται στο λαό του να αποφασίσει για το μέλλον του.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν μόνιμη παρουσία στη Διαστημική Βάση Πιτουφίκ στη βορειοδυτική Γροιλανδία, μια στρατηγικής σημασίας τοποθεσία για το σύστημά τους έγκαιρης προειδοποίησης για βαλλιστικούς πυραύλους, καθώς η συντομότερη οδός από την Ευρώπη προς τη Βόρεια Αμερική διέρχεται από το νησί.

Πηγή: skai.gr

