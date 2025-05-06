Ποιος είναι ο Φρίντριχ Μερτς, ο νέος καγκελάριος της Γερμανίας

Η γερμανική Βουλή εξέλεξε τον Φρίντριχ Μερτς καγκελάριο σε μια διαδικασία θρίλερ, καθώς απέτυχε να συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό ψήφων κατά την πρώτη ψηφοφορία.

Ήταν η πρώτη φορά στην ιστορία της μεταπολεμικής Γερμανίας που υποψήφιος καγκελάριος χρειάστηκε δεύτερη προσπάθεια για να εξασφαλίσει την έγκριση του κοινοβουλίου.

Ο Μερτς, ο οποίος δεν διαθέτει καμία εκτελεστική κυβερνητική εμπειρία, αναλαμβάνει καθήκοντα σε μια από τις πιο δύσκολες περιόδους για τη Γερμανία από την επανένωση Ανατολικής και Δυτικής πριν από 35 χρόνια.

Δεν έχει διατελέσει ποτέ ομοσπονδιακός υπουργός, πρωθυπουργός κρατιδίου ή ακόμη και δήμαρχος μικρής πόλης. Αν εκλεγεί, θα είναι ο γηραιότερος καγκελάριος που αναλαμβάνει καθήκοντα από την εποχή του Κόνραντ Αντενάουερ, του πρώτου μεταπολεμικού ηγέτη της Γερμανίας (1949–1963).

Ο Φρίντριχ Μερτς, που γεννήθηκε στις 11 Νοεμβρίου 1955, εξελέγη αρχηγός του Χριστιανοδημοκρατικού κόμματος CDU της Γερμανίας από τις 31 Ιανουαρίου 2022.

Ο Μερτς είναι παντρεμένος και έχει τρία παιδιά. Φέρεται να έχει στην κατοχή του δύο αεροπλάνα, τα οποία πιλοτάρει στον ελεύθερο χρόνο του.

Από το 1989 έως το 1994, ο Μερτς ήταν μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ακολούθησε μια θητεία 15 ετών στην Bundestag, από το 1994 έως το 2009, κατά την οποία ανέβηκε στην ηγεσία της κοινοβουλευτικής ομάδας του CDU, προτού χάσει τη μάχη για την ηγεσία του κόμματος από την Άνγκελα Μέρκελ. Κατά τη διάρκεια αυτών των ετών, έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις σχέσεις της Γερμανίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Μερτς κατάγεται από το Ζάουερλαντ, μια περιοχή της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, ανατολικά του Ρουρ, όπου διαμένει μέχρι σήμερα. Η περιοχή είναι κυρίως μεσοαστική και αγροτική, δημοφιλής στους τουρίστες και με παραδοσιακά συντηρητικές, καθολικές αξίες.

Ο Μερτς υπήρξε εμφανώς πιο παραδοσιακός συντηρητικός από την αντίπαλό του από την Ανατολική Γερμανία, την Άνγκελα Μέρκελ. Στα πρώτα χρόνια της πολιτικής του διαδρομής υπήρξε στενός συνεργάτης του εκλιπόντος βετεράνου πολιτικού του CDU, Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, ο οποίος υπηρέτησε στο γερμανικό κοινοβούλιο για περισσότερα από 50 χρόνια.

Ο Μερτς επέλεξε να μην είναι υποψήφιος για το κοινοβούλιο το 2009 και ακολούθησε καριέρα στον επιχειρηματικό τομέα. Από το 2016 έως το 2020 διετέλεσε πρόεδρος του εποπτικού συμβουλίου του γερμανικού παραρτήματος της BlackRock, της μεγαλύτερης εταιρείας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων στον κόσμο. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ταξίδευε συχνά στις Ηνωμένες Πολιτείες για επαγγελματικούς λόγους.

Πριν ασχοληθεί με την πολιτική, ο Μερτς εργάστηκε αρχικά ως δικαστής και στη συνέχεια ως δικηγόρος στη Mayer Brown LLP. Κατείχε επίσης υψηλόβαθμες θέσεις σε διάφορες μεγάλες εταιρείες, όπως είναι η HSBC Trinkaus & Burkhardt, ενώ ήταν μέλος των διοικητικών συμβουλίων της EY Γερμανίας, της Borussia Dortmund και της Deutsche Börse.

