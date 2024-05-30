Τρεις μαύροι άνδρες κατέθεσαν μήνυση για φυλετικές διακρίσεις κατά της American Airlines, υποστηρίζοντας ότι η αεροπορική εταιρία τους κατέβασε από την πτήση τους μετά από παράπονα «λευκού άνδρα» αεροσυνοδού για «δυσοσμία σώματος».

Οι Alvin Jackson, Emmanuel Jean Joseph, and Xavier Veal ήταν επιβάτες στην ίδια πτήση, το Φοίνιξ της Αριζόνα στη Νέα Υόρκη.

Δεν γνωριζόταν μεταξύ τους, καθόταν σε διαφορετικές θέσεις και κατάλαβαν ότι το πλήρωμα απομακρύνει από την καμπίνα όλους τους μαύρους, όταν βγήκαν παράλληλα από το αεροπλάνο.

Three passengers are suing American Airlines after alleging employees from the company removed a total of eight Black men from a flight due to a complaint about a passenger with body odor. https://t.co/dudn3HKdE5 — CBS News (@CBSNews) May 29, 2024

«Η American Airlines μας ξεχώρισε για το ότι είμαστε μαύροι, μας έφερε σε δύσκολη θέση και μας ταπείνωσε», ανέφεραν οι άνδρες σε κοινή δήλωση την Τετάρτη.Και οι τρεις καταγγέλλοντες είχαν πετάξει νωρίτερα την ίδια μέρα από το Λος Άντζελες στο Φοίνιξ χωρίς κανένα πρόβλημα. Όντα όμως επιβιβάστηκαν στην πτήση για Νέα Υόρκη, το πλήρωμα τους απομάκρυνε από το αεροπλάνο.

«Δεν υπάρχει καμία εξήγηση εκτός από το χρώμα του δέρματός μας», ανέφεραν οι τρεις άνδρες, προσθέτοντας: «Σαφώς πρόκειται για φυλετικές διακρίσεις».

Οι υπάλληλοι της American Airlines προσπάθησαν να τους κλείσουν θέση σε άλλη πτήση, αλλά δεν υπήρχαν άλλες πτήσεις προς τη Νέα Υόρκη εκείνο το βράδυ. Έτσι, τους επέτρεψαν να επιβιβαστούν τελικά στο αεροσκάφος και να πετάξουν για τον προορισμό τους.

Σε ανακοίνωσή της η American Airlines δήλωσε ότι λαμβάνει σοβαρά υπόψιν της κάθε καταγγελία και ερευνά το ζήτημα.

Πηγή: skai.gr

