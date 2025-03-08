Ευρείας κλίμακας εκκαθαριστικές επιχειρήσεις προκειμένου να απομακρύνει από το Κουρσκ τις ουκρανικές δυνάμεις, πραγματοποιούν τα ρωσικά στρατεύματα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας, οι ρωσικές δυνάμεις ανέκτησαν τον έλεγχο τριών χωριών στην περιοχή του Κουρσκ και συγκεκριμένα των Viktorovka, Nikolaevka και Staraya Sorochina.

Οι μάχες για την απομάκρυνση των Ουκρανών στρατιωτών από την περιφέρεια του Κουρσκ διεξάγονται από τον Αύγουστο, το τελευταίο διάστημα ωστόσο και ενόψει των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ για μία συμφωνία κατάπαυσης πυρός, έχουν ενταθεί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.