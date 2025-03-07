Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Άντριι Σιμπίχα δήλωσε ότι είχε σήμερα «εποικοδομητική τηλεφωνική συνομιλία» με τον Αμερικανό ομόλογο του Μάρκο Ρούμπιο με τον οποίο συζήτησε την επικείμενη διμερή συνάντηση στην Σαουδική Αραβία.

«Η Ουκρανία επιθυμεί να τερματισθεί ο πόλεμος και η ηγεσία των ΗΠΑ είναι κατηγορηματική στο να πετύχει διαρκή ειρήνη. Συζητήσαμε επίσης τρόπους για να προωθήσουμε την διμερή μας συνεργασία», δήλωσε ο Σιμπίχα μέσω ανάρτηση του στην πλατφόρμα Χ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

