Μόνος, σε σύγχυση λόγω του Αλτσχάιμερ, νηστικός επί μία εβδομάδα και με την γυναίκα του νεκρή σε άλλη δωμάτιο για μία εβδομάδα, ο Τζιν Χάκμαν (Gene Hackman) βρήκε τραγικό τέλος μέσα στο ίδιο του το σπίτι, στη Σάντα Φε του Νέου Μεξικού.

Οι σοροί του ζευγαριού, μαζί με ένα από τρία σκυλιά τους νεκρό, βρέθηκαν τυχαία (μουμιοποιημένες) στις 26 Φεβρουαρίου 2025, από περίπολο της ασφάλεια της γειτονιάς, που είδε τα πτώματά τους στο έδαφος από το παράθυρο.

Ο άνθρωπος που κάλεσε την αστυνομία και ένας άλλος εργάτης δήλωσαν στις Αρχές ότι σπάνια έβλεπαν τους ιδιοκτήτες του σπιτιού.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από τον βηματοδότη του, ο Χάκμαν πέθανε στις 18 Φεβρουαρίου.

Οι αρμόδιες αρχές του Νέου Μεξικού αποκάλυψαν χθες, συνέντευξη Τύπου, ότι ο διάσημος ηθοποιός και η σύζυγός του πέθαναν από φυσικά αίτια, βάζοντας τέλος στα σενάρια εγκληματικής ενέργειας.

Ο θάνατός του Χάκμαν αποδόθηκε σε καρδιακή νόσο, με το Αλτσχάιμερ να αποτελεί επιβαρυντικό παράγοντα.

Η 65χρονη Μπέτσι Αρακάουα πέθανε πιαθνότατα μία εβδομάδα νωρίτερα από ΄μία σπάνια ασθένεια που προκαλείται από την έκθεση σε μολυσμένα τρωκτικά, το πνευμονικό σύνδρομο του ιού hantavirus (HPS).

Ο εμβληματικός και πολυβραβευμένος θρύλος του Χόλυγουντ άφησε την τελευταιά του πνοή, μόνος, αβοήθητος και παρατημένος, σε ηλικία 95 ετών χωρίς να τον έχει αναζητήσει για μέρες ούτε ένα από τα τρία παιδιά του.

Μαζί με την επί 30 χρόνια σύζυγό του, Μπέτσι, ο Χάκμαν ζούσε τις τελευταίες δεκαετίες απομονωμένος, βγαίνοντας ελάχιστα έξω από το σπίτι.

Το ζευγάρι μετακόμισε στο σπίτι στη Σάντα Φε το 2004, όταν ο ηθοποιός αποσύρθηκε από την υποκριτική.

Το ζευγάρι ζούσε σε ιδιωτική περιφραγμένη κοινότητα μέσα στο φαράγγι, πέντε μίλια έξω από τη Σάντα Φε. Επί 20 χρόνια, οι γείτονες τον είχαν δει πολύ λίγες φορές.

Η τελευταία δημόσια έξοδος του Χάκμαν εδώ και και δεκαετίες ήταν τον Μάρτιο του 2024, που συνοδευόταν από την σύζυγό του.

Reclusive Gene Hackman, 94, and wife Betsy Arakawa, 62, spotted in first public outing together in decades https://t.co/BQeQX2eo2c pic.twitter.com/c3lhKD5glB — New York Post (@nypost) March 29, 2024

Σύμφωνα με τις αρχές του Νέου Μεξικού, δεδομένου ότι ο Χάκμαν βρισκόταν σε προχωρημένο στάδιο του Αλτσχάιμερ, είναι «πολύ πιθανό να μην γνώριζε ότι η σύζυγός του είχε πεθάνει».

Μάλιστα λιμοκτονούσε επί μία εβδομάδα καθώς «δεν είχε επίγνωση την κανονικής ικανότητας καθημερινής λειτουργίας του», όπως δήλωσε η δρ Τζάρελ.

«Δεν είχε φάει τίποτα πρόσφατα, αλλά δεν είχε δείξει ενδείξεις αφυδάτωσης, πρόσθεσε η αξιωματούχος.

Η δύσκολη σχέση με τα παιδιά του

Το ζευγάρι ζούσε μόνο, χωρίς βοηθούς ή προσωπικό. Το πιο θλιβερό από όλα είναι ότι επι δύο εβομάδες που κείτονταν νεκροί, δεν τους αναζήτησε κανείς, ούτε στο τηλέφωνο.

Ο Τζιν Χάκμαν είχε 3 παιδιά από την πρώτη του σύζυγο, Φαίη Μαλτίζ (Faye Maltese): τον Κρίστοφερ, την Ελίζαμπεθ και την Λέσλι Αν.

Ο ηθοποιός προτιμούσε να κρατά την οικογένειά του, ειδικά τα παιδιά του, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και σπάνια μιλούσε για αυτά σε συνεντεύξεις.

Κατά την διάρκεια της καριέρας του, ο Χάκμαν έλειπε συχνά από το σπίτι – ακόμα και μήνες – για τις ανάγκες τον γυρισμάτων.

«Δεν μπορούσα να είμαι πάντα μαζί τους όταν μεγάλωναν και μετά, ζώντας στην Καλιφόρνια, είχαν πάντα την επιτυχία μου να κρέμεται πάνω από τα κεφάλια τους» είχε δηλώσει παλιά ο θρύλος του Χόλιγουντ.

Η σύζυγός του Φαίη επωμιζόταν το μεγαλύτερο μέρος της ανατροφής των παιδιών και ο ίδιος ο Χάκμαν δυσκολευόταν κάθε φορά – μετά το πέρας μίας ταινίας - να «ξαναενταχθεί» στην οικογένειά του.

«Δεν το χειρίστηκα πολύ καλά, πραγματικά. Φρόντισα την οικογένειά μου αλλά επειδή ήμουν τόσο ερωτευμένος με το Χόλιγουντ, δεν ασχολήθηκα ποτέ με αυτή πραγματικά...» είχε παραδεχθεί σε συνέντευξή του στον Λάρι Κινγκ.

Ο Χάκμαν ήταν παντρεμένος με την Μαλτίζ από το 1956 μέχρι το 1986.

Μετά το διαζύγιο, παντρεύτηκε το 1991 την πιανίστρια Μπέτσι Αρακάουα, η οποία έμεινε στο πλάι του μέχρι το τέλος.

