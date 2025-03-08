Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκανε γνωστό σήμερα πως πάνω από τριακόσιοι αλεβίτες πολίτες έχουν σκοτωθεί από την Πέμπτη από τις δυνάμεις ασφαλείας της συριακής de facto κυβέρνησης και συμμαχικές οργανώσεις κατά τη διάρκεια εκκαθαριστικών επιχειρήσεων και συγκρούσεων με πιστούς του Μπασάρ αλ Άσαντ στο δυτικό τμήμα της χώρας.

Η μη κυβερνητική οργάνωση έκανε λόγο για «311 αλεβίτες αμάχους» που «σκοτώθηκαν» σε παραθαλάσσιο τομέα της Συρίας, αποδίδοντας τους θανάτους στις «δυνάμεις ασφαλείας και συμμαχικές οργανώσεις».

Οι θάνατοι αυτοί αυξάνουν τον αριθμό των νεκρών εξαιτίας των εχθροπραξιών από την Πέμπτη σε τουλάχιστον 524 νεκρούς. Οι 213 ήταν μέλη των δυνάμεων ασφαλείας και συμμαχικών οργανώσεων, πάντα κατά το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

