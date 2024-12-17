Για τον Τραμπ το κλειδί στη Συρία το κρατά η Τουρκία

Της Αθηνάς Παπακώστα

Η Τουρκία ελέγχει τους αντάρτες που «έριξαν» τον πρόεδρο της Συρίας, Μπασάρ αλ Άσαντ, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ σε μία εφ' όλης της ύλης -και σε σημεία ασυνάρτητη- συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε χθες Δευτέρα για πρώτη φορά μετά την εκλογή του στην προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ειδικότερα μιλώντας από το Μαρ-α-λάγκο στην Φλόριντα ο νεοεκλεγείς πρόεδρος των ΗΠΑ τόνισε, ότι «εκείνοι οι άνθρωποι οι οποίοι μπήκαν μέσα ελέγχονται από την Τουρκία», για να συμπληρώσει «και αυτό είναι εντάξει. Είναι ένας άλλος τρόπος για να πολεμήσει κανείς».

Όταν εκλήθη, δε, να απαντήσει σε ερώτηση για τους 900 Αμερικανούς στρατιώτες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη Συρία, ο Ντόναλντ Τραμπ άρχισε να μιλά για την απόφασή του να αποσύρει τις αμερικανικές δυνάμεις από τη χώρα κατά τη διάρκεια της προηγούμενης - πρώτης του - θητείας για να παρασυρθεί, τελικά, και να αρχίσει να μιλά για την Τουρκία και τον πρόεδρό της, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Παρεμπιπτόντως, η Τουρκία είναι μία τεράστια δύναμη» είπε και προσέθεσε πως «ο Ερντογάν είναι κάποιος με τον οποίο τα πήγα πολύ καλά. Έχει μεγάλη στρατιωτική δύναμη. Δεν έχει υποστεί τη φθορά του πολέμου. Έχει φτιάξει έναν δυνατό, ισχυρό στρατό».

Όταν τελικά εμφανίστηκε να απαντά στο ερώτημα υπογράμμισε ότι «εμείς είχαμε 5.000 στρατιώτες μεταξύ ενός στρατού πέντε εκατομμυρίων και ενός στρατού 250.000 στρατιωτών και (τότε) ρώτησα έναν στρατηγό: τι πιστεύετε εσείς για την κατάσταση; Και αυτός απάντησε: θα τους εξαφανίσουν αμέσως. Και εγώ τους απομάκρυνα και ανέλαβα το βάρος της απόφασής μου. Και ξέρετε τι έγινε; Τίποτε, τίποτε. Έσωσα πολλές ζωές».

Συνεχίζοντας ο κ. Τραμπ εξήγησε πως «τώρα εμείς έχουμε 900 (στρατιώτες). Η μία πλευρά έχει πλέον εξαλειφθεί. Κανείς, όμως, δεν γνωρίζει ποια είναι η άλλη πλευρά, αλλά εγώ ξέρω! Είναι η Τουρκία».

Συμπλήρωσε δε πως ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν «είναι ένας πολύ έξυπνος άνθρωπος» και αναφερόμενος στο οθωμανικό παρελθόν της χώρας, που περιλάμβανε τον έλεγχο της σύγχρονης Συρίας, τόνισε «το ήθελαν εδώ και πολλά χρόνια, και τώρα αυτός το πήρε».

Όταν ρωτήθηκε εάν ανησυχεί για περαιτέρω συγκρούσεις ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε πως «κανείς δεν γνωρίζει ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα στην περιοχή. Κανείς δεν γνωρίζει ποιος θα κυβερνήσει στο τέλος» και συνέχισε να μιλά για την Τουρκία χαρακτηρίζοντας τη χώρα «έξυπνη» και τον πρόεδρό της «σκληρό».

Εξηγώντας το σκεπτικό του ανέφερε ότι «η Τουρκία προέβη σε μία εχθρική κατάληψη χωρίς να χαθούν πολλές ανθρώπινες ζωές» και συμπλήρωσε πως «αυτή τη στιγμή, στη Συρία, ξέρετε, υπάρχουν πολλά αόριστα … Νομίζω ότι η Τουρκία θα κρατήσει το κλειδί».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.