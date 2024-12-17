Λογαριασμός
Ισχυρός σεισμός 7,3 Ρίχτερ ανοιχτά των νησιών του Βανουάτου - Τουλάχιστον ένας νεκρός, σοβαρές ζημιές - Δείτε βίντεο

Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε 30 χλμ δυτικά του Πορτ Βίλα, της πρωτεύουσας του Βανουάτου - Tο USGS ανακάλεσε την απειλή για τσουνάμι

UPDATE: 07:10
Ισχυρός σεισμός 7,3 Ρίχτερ ανοιχτά των νησιών του Βανουάτου

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,3 Ρίχτερ σημειώθηκε την Τρίτη τα ξημερώματα (3.47 πμ ώρα Ελλάδας) ανοιχτά της νησιωτικής πολιτείας Βανουάτου του Ειρηνικού, ενός συμπλέγματος 80 νησιών που φιλοξενεί περίπου 330.000 ανθρώπους, σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ (USGS) και το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο. Το Reuters κάνει λόγο για έναν τουλάχιστον νεκρό. 

Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε 30 χλμ δυτικά του Πορτ Βίλα, της πρωτεύουσας του Βανουάτου και μεγαλύτερης πόλης της νησιωτικής χώρας, ενώ το εστιακό βάθος εκτιμάται στα 57 χιλιόμετρα.

Υπάρχουν αναφορές για πολλές ζημιές, με τέσσερα μεγάλα κτίρια κατεστραμμένα, και πολλούς τραυματίες, ωστόσο οι κρατικές ιστοσελίδες είναι εκτός σύνδεσης. 

Ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός σταθμός VBTC του Βανουάτου έδειξε πλάνα από οχήματα που συνθλίβονται σε κατάρρευση κτιρίου σε δρόμο γεμάτο λιανοπωλητές. Ο τηλεοπτικός σταθμός ανέφερε ότι ένα άτομο είχε παγιδευτεί σε ένα κτίριο που κατέρρευσε.

Ο δρόμος που συνδέει το Πορτ Βίλα με το κύριο λιμάνι του αποκλείστηκε από κατολισθήσεις. 

Tο USGS ανακάλεσε την απειλή για τσουνάμι. Το Ινστιτούτο είχε προειδοποιήσει νωρίτερα για κύματα έως και 1 μέτρο. Οι αρχές των ΗΠΑ, της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας διευκρίνισαν ότι δεν υπάρχει απειλή για τσουνάμι στα εδάφη τους.

