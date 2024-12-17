Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,3 Ρίχτερ σημειώθηκε την Τρίτη τα ξημερώματα (3.47 πμ ώρα Ελλάδας) ανοιχτά της νησιωτικής πολιτείας Βανουάτου του Ειρηνικού, ενός συμπλέγματος 80 νησιών που φιλοξενεί περίπου 330.000 ανθρώπους, σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ (USGS) και το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο. Το Reuters κάνει λόγο για έναν τουλάχιστον νεκρό.
Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε 30 χλμ δυτικά του Πορτ Βίλα, της πρωτεύουσας του Βανουάτου και μεγαλύτερης πόλης της νησιωτικής χώρας, ενώ το εστιακό βάθος εκτιμάται στα 57 χιλιόμετρα.
Strong 7.3 magnitude earthquake hits Vanuatu https://t.co/a0OZlHpzwy— BBC News (World) (@BBCWorld) December 17, 2024
Υπάρχουν αναφορές για πολλές ζημιές, με τέσσερα μεγάλα κτίρια κατεστραμμένα, και πολλούς τραυματίες, ωστόσο οι κρατικές ιστοσελίδες είναι εκτός σύνδεσης.
Ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός σταθμός VBTC του Βανουάτου έδειξε πλάνα από οχήματα που συνθλίβονται σε κατάρρευση κτιρίου σε δρόμο γεμάτο λιανοπωλητές. Ο τηλεοπτικός σταθμός ανέφερε ότι ένα άτομο είχε παγιδευτεί σε ένα κτίριο που κατέρρευσε.
First floor of American Embassy in Port Vila, Vanuatu is completely gone after 7.4 earthquake. It is feared that the staff of embassy was inside.— Disasters Daily (@DisastersAndI) December 17, 2024
Internet is down and many other buildings have collapsed.
December 17, 2024#earthquake #terremoto #sismo #Vanuatu pic.twitter.com/n5CAzwPoix
Ο δρόμος που συνδέει το Πορτ Βίλα με το κύριο λιμάνι του αποκλείστηκε από κατολισθήσεις.
Tο USGS ανακάλεσε την απειλή για τσουνάμι. Το Ινστιτούτο είχε προειδοποιήσει νωρίτερα για κύματα έως και 1 μέτρο. Οι αρχές των ΗΠΑ, της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας διευκρίνισαν ότι δεν υπάρχει απειλή για τσουνάμι στα εδάφη τους.
BREAKING: U.S. Embassy in Vanuatu damaged by powerful earthquake pic.twitter.com/kEWUqUUg8y— BNO News (@BNONews) December 17, 2024
CCTV footage of 7.4 Earthquake in Port Vila, Vanuatu— Disasters Daily (@DisastersAndI) December 17, 2024
December 17, 2024 #earthquake #Vanuatu #terremoto #sismo pic.twitter.com/0MJWyhepga
Lots of damage in Port Vila, Vanuatu.— Disasters Daily (@DisastersAndI) December 17, 2024
A small tsunami of 1 meter wave reached Port Vila, it was adviced to move to higher ground.
Many reports of landslides in Vanuatu. pic.twitter.com/cS8iTYAJaq
Buildings collapsed in Port Vila, Vanuatu after strong 7.4 earthquake.— Disasters Daily (@DisastersAndI) December 17, 2024
Rescuers trying to reach trapped people. #earthquake #Vanuatu #terremoto #sismo pic.twitter.com/UCbRiW6bLb
"BREAKING: Massive earthquake 🚨"— Dilojan (@umadilojan) December 17, 2024
The 7.4 magnitude earthquake occurred 54 kilometers west of Port-Vila, Vanuatu. 🌍• December 17, 1:47 UTC
• Depth of 10 km.
The tsunami threat is being assessed. Be alert and safe!#earthquake #Vanuatu #breakingnews #tsunamialert pic.twitter.com/oEL2Nhwcvx
#Vanuatu earthquake update:— Disasters Daily (@DisastersAndI) December 17, 2024
- Many injured people
- At least 4 major buildings have collapsed and many other severely damaged
- Local hospital has issued a call for additional supplies and personel
- Internet and network are down#earthquake #sismo #terremoto pic.twitter.com/ZyKDOD42Jv
