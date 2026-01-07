Λογαριασμός
Ρωσία: Κατέρριψε 106 drones το τελευταίο 24ωρο

Σύμφωνα με το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας έχασαν μεταξύ άλλων περισσότερους από 270 στρατιώτες και 4 θωρακισμένα άρματα μάχης

Drones

Το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας εξέδωσε την Τετάρτη μια ενημέρωση σχετικά με τη συνεχιζόμενη σύγκρουση στην Ουκρανία, αναφέροντας ότι τα συστήματα αεροπορικής άμυνας του είχαν καταρρίψει ένα βλήμα του συστήματος πολλαπλών εκτοξεύσεων HIMARS αμερικανικής κατασκευής και 106 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) τις τελευταίες 24 ώρες.

Το υπουργείο πρόσθεσε ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας έχασαν περισσότερους από 270 στρατιώτες, ένα θωρακισμένο όχημα μεταφοράς προσωπικού, τέσσερα θωρακισμένα άρματα μάχης, 13 οχήματα, ένα πυροβόλο και έναν εκτοξευτή αντιπυραυλικού συστήματος Buk-M1 ως αποτέλεσμα των τελευταίων επιχειρήσεών τους, σημειώνει το Baha Breaking News.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Ρωσία Ουκρανία Drones
