Κατέρρευσε ο πύργος εκτόξευσης στο Μπαϊκoνούρ της Ρωσίας - Τέρμα οι αποστολές στο διάστημα – Βίντεο

Κατά την εκτόξευση του Soyuz MS-28 χθες, ο πύργος αποκολλήθηκε από την πλατφόρμα από τον πίδακα εξαγωγής της μηχανής πρώτου σταδίου του πυραύλου

Baikonur

Η Ρωσία έχασε ξαφνικά την πρόσβαση στο διάστημα για πρώτη φορά σε 60 χρόνια, όταν χθες, κατά την εκτόξευση του Soyuz MS-28 από το κοσμοδρόμιο του Μπαϊκονούρ, κατέρρευσε ο πύργος εξυπηρέτησης στην πλατφόρμα εκτόξευσης 31.

Πρόκειται για τον μοναδικό χώρο στη Ρωσία από τον οποίο μπορούν να εκτοξευθούν επανδρωμένες αποστολές προς τον ΔΔΣ και πλέον – για κάποιο διάστημα - η Μόσχα «έχει χάσει την ικανότητα να στέλνει ανθρώπους στο διάστημα», σύμφωνα με τον ειδικό του διαστήματος, Βιτάλι Γεγκόροφ.

Σύμφωνα με το The Insider, ο πύργος αποκολλήθηκε από τον πίδακα εξαγωγής της μηχανής πρώτου σταδίου του πυραύλου.

Οι κοσμοναύτες δεν τραυματίστηκαν, αλλά μέρος του συμπλέγματος εκτόξευσης καταστράφηκε και θα απαιτήσει μακροχρόνιες επισκευές.

Αναλυτές λένε ότι οι εκτοξεύσεις διαστημοπλοίων Soyuz και Progress καθυστερούν πλέον επ’ αόριστον, με τον Γεγκόροφ να δηλώνει ότι η αποκατάσταση της πλατφόρμας εκτόξευσης μπορεί να πάρει έως και δύο χρόνια.
 

Πηγή: skai.gr

Ρωσία Διεθνής Διαστημικός Σταθμός
