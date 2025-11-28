Η Ρωσία έχασε ξαφνικά την πρόσβαση στο διάστημα για πρώτη φορά σε 60 χρόνια, όταν χθες, κατά την εκτόξευση του Soyuz MS-28 από το κοσμοδρόμιο του Μπαϊκονούρ, κατέρρευσε ο πύργος εξυπηρέτησης στην πλατφόρμα εκτόξευσης 31.

Πρόκειται για τον μοναδικό χώρο στη Ρωσία από τον οποίο μπορούν να εκτοξευθούν επανδρωμένες αποστολές προς τον ΔΔΣ και πλέον – για κάποιο διάστημα - η Μόσχα «έχει χάσει την ικανότητα να στέλνει ανθρώπους στο διάστημα», σύμφωνα με τον ειδικό του διαστήματος, Βιτάλι Γεγκόροφ.

⚡️BREAKING: Russia has suddenly lost access to space



An accident at Baikonur has effectively deprived Russia of the ability to launch humans into space for the first time in 60 years.



During the launch of the Soyuz MS-28, the service tower collapsed at launch pad 31.



This is… pic.twitter.com/mGQv2c3xoh — NEXTA (@nexta_tv) November 27, 2025

Σύμφωνα με το The Insider, ο πύργος αποκολλήθηκε από τον πίδακα εξαγωγής της μηχανής πρώτου σταδίου του πυραύλου.

Οι κοσμοναύτες δεν τραυματίστηκαν, αλλά μέρος του συμπλέγματος εκτόξευσης καταστράφηκε και θα απαιτήσει μακροχρόνιες επισκευές.

Αναλυτές λένε ότι οι εκτοξεύσεις διαστημοπλοίων Soyuz και Progress καθυστερούν πλέον επ’ αόριστον, με τον Γεγκόροφ να δηλώνει ότι η αποκατάσταση της πλατφόρμας εκτόξευσης μπορεί να πάρει έως και δύο χρόνια.



Πηγή: skai.gr

