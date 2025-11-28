Σκάνδαλο διαφθοράς στην Ουκρανία - Έφοδος στο γραφείο του στενότερου συμμάχου του Ζελένσκι, Γέρμακ

Οι ουκρανικές αρχές καταπολέμησης της διαφθοράς πραγματοποίησαν έρευνες στα γραφεία του Αντρέι Γέρμακ, του κορυφαίου συμβούλου του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης της Διαφθοράς (NABU) και η Εξειδικευμένη Εισαγγελία Καταπολέμησης της Διαφθοράς (SAPO) πραγματοποίησαν τις έρευνες νωρίς το πρωί της Παρασκευής.

«Η δράση των αρχών εγκρίθηκε και πραγματοποιείται στο πλαίσιο της έρευνας. Λεπτομέρειες θα ακολουθήσουν», ανακοινώθηκε μέσω του Telegram από το γραφείο του Ουκρανού ειδικού εισαγγελέα κατά της διαφθοράς. Οι αρχές ανέφεραν ότι θα παράσχουν περισσότερες λεπτομέρειες αργότερα.

Ο Ζελένσκι έχει δεσμευτεί να εξαλείψει τη διαφθορά εν μέσω του μεγάλου σκανδάλου που έχει κατακλύσει την κυβερνητική ελίτ της χώρας, με το σκάνδαλο να απειλεί να υπονομεύσει τις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

Ο Γέρμακ από την πλευρά του δήλωσε σήμερα ότι συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές. Είπε ακόμη ότι οι υπηρεσίες καταπολέμησης της διαφθοράς έκαναν έρευνα στο διαμέρισμά του. «Οι ερευνητές δεν αντιμετωπίζουν κανένα εμπόδιο», δήλωσε ο Γέρμακ μέσω Telegram. «Από την πλευρά μου, συνεργάζομαι πλήρως».

Σύμφωνα με το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων Ukrainska Pravda, το οποίο είχε έναν δημοσιογράφο στο σημείο, περίπου 10 αξιωματικοί και από τις δύο υπηρεσίες εισέβαλαν στην κυβερνητική συνοικία της πρωτεύουσας νωρίς την Παρασκευή.

Η έρευνα αποτελεί μια νέα πηγή εσωτερικής πίεσης για τον Ζελένσκι, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με μια νέα πρόταση των ΗΠΑ και της Ρωσίας για τον τερματισμό του πολέμου, η οποία περιλαμβάνει σημαντικές παραχωρήσεις προς τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. Την περασμένη εβδομάδα, ο Ζελένσκι διόρισε τον Γέρμακ ως επικεφαλής διαπραγματευτή με την αμερικανική αντιπροσωπεία.

Ο Γέρμακ είναι ο στενότερος σύμμαχος του Ζελένσκι και είναι επικεφαλής του γραφείου του προέδρου από το 2020. Την περασμένη εβδομάδα, ο Ζελένσκι απέρριψε τις πιέσεις των βουλευτών του κόμματός του να αποπέμψει τον Γέρμακ στο πλαίσιο του σκανδάλου διαφθοράς που εμπλέκει έναν άλλο σύμμαχο του προέδρου.

Τα σκάνδαλα διαφθοράς έχουν κλονίσει την Ουκρανία από την ανεξαρτησία της από τη Σοβιετική Ένωση το 1991. Οι τελευταίες εξελίξεις αποδυναμώνουν επίσης τη θέση του Κιέβου μεταξύ των συμμάχων, δίνοντας ένα πάτημα σε όσους αντιτίθενται στην παροχή βοήθειας στην Ουκρανία για την άμυνά της ενάντια στη ρωσική εισβολή, η οποία διανύει στον τέταρτο χρόνο της.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, ένα σκάνδαλο, που περιλάμβανε δωροδοκίες στην κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας Energoatom, ανάγκασε δύο υπουργούς να παραιτηθούν, ενώ ο Ζελένσκι επέβαλε κυρώσεις στον επί χρόνια συνεταίρό του σε επιχειρήσεις Τιμούρ Μίντιχ, ο οποίος διέφυγε στο Ισραήλ.

