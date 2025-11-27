Ένα ρωσικό διαστημόπλοιο Soyuz MS-28 με δύο Ρώσους κοσμοναύτες και έναν αστροναύτη της NASA προσδέθηκε με επιτυχία στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS - International Space Station) την Πέμπτη, σύμφωνα με ανακοίνωση της ρωσικής διαστημικής υπηρεσίας Roscosmos.

Live now on @NASA+, watch three crewmates lift off at 4:27am ET today aboard the Soyuz MS-28 spacecraft and dock to the orbital outpost just over three hours later. https://t.co/qbHwx515fu November 27, 2025

Ο πύραυλος Soyuz 2.1a είχε απογειωθεί νωρίτερα από το κοσμοδρόμιο του Μπαϊκονούρ στο Καζακστάν στις 12:28 μ.μ. ώρα Μόσχας.

⚡️⚡️Soyuz MS-28 has lifted off from the Baikonur cosmodrome



The insertion into the designated orbit, its separation from the rocket’s third stage, & the deployment of its antennas & solar panels all proceeded nominally!



Video by @roscosmos #RussiaInSpace #SpaceExploration pic.twitter.com/rCUFzA6T6z — Russian Embassy in South Africa 🇷🇺 (@EmbassyofRussia) November 27, 2025

On Nov. 27, @astro_ChrisW is launching on his first-ever flight to the @Space_Station aboard a Soyuz MS-28 spacecraft.



On our latest episode of Houston We Have A Podcast, Chris Williams shared his journey to becoming an astronaut: https://t.co/QZkzriqqRf pic.twitter.com/USiTH4iBOW — NASA (@NASA) November 26, 2025

Το πλήρωμα περιλαμβάνει τον Ρώσο Σεργκέι Κουντ-Σβερτσκόφ, ο οποίος πραγματοποιεί τη δεύτερη διαστημική του πτήση, τον Ρώσο κοσμοναύτη Σεργκέι Μικαγιέφ και τον αστροναύτη της NASA Κρίστοφερ Ουίλιαμς, οι οποίοι και οι δύο πετούν στο διάστημα για πρώτη φορά.

Μετά την απογείωση, το Σογιούζ είχε προγραμματιστεί να κάνει δύο περιστροφές γύρω από τη Γη πριν πραγματοποιήσει αυτόματη πρόσδεση στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό την Πέμπτη. Το πλήρωμα αναμένεται να εισέλθει στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, όπου θα περάσει τους επόμενους οκτώ μήνες. Η επιστροφή τους στη Γη έχει προγραμματιστεί για τα τέλη Ιουλίου 2026.

Μπορείτε στο παρακάτω βίντεο να παρακολουθήσετε Live την πορεία του Σογιούζ.

