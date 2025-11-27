Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Με Ρώσους και Αμερικανούς προσδέθηκε το διαστημόπλοιο Σογιούζ στον ISS - Δείτε βίντεο

Το διαστημόπλοιο Soyuz με ρωσικό και αμερικανικό πλήρωμα προσδέθηκε στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, σύμφωνα με την Roscosmos  

Soyuz MS-28 spacecraft

Ένα ρωσικό διαστημόπλοιο Soyuz MS-28 με δύο Ρώσους κοσμοναύτες και έναν αστροναύτη της NASA προσδέθηκε με επιτυχία στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS - International Space Station) την Πέμπτη, σύμφωνα με ανακοίνωση της ρωσικής διαστημικής υπηρεσίας Roscosmos.

Soyuz MS-28 spacecraft

Ο πύραυλος Soyuz 2.1a είχε απογειωθεί νωρίτερα από το κοσμοδρόμιο του Μπαϊκονούρ στο Καζακστάν στις 12:28 μ.μ. ώρα Μόσχας.

Το πλήρωμα περιλαμβάνει τον Ρώσο Σεργκέι Κουντ-Σβερτσκόφ, ο οποίος πραγματοποιεί τη δεύτερη διαστημική του πτήση, τον Ρώσο κοσμοναύτη Σεργκέι Μικαγιέφ και τον αστροναύτη της NASA Κρίστοφερ Ουίλιαμς, οι οποίοι και οι δύο πετούν στο διάστημα για πρώτη φορά.

Μετά την απογείωση, το Σογιούζ είχε προγραμματιστεί να κάνει δύο περιστροφές γύρω από τη Γη πριν πραγματοποιήσει αυτόματη πρόσδεση στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό την Πέμπτη. Το πλήρωμα αναμένεται να εισέλθει στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, όπου θα περάσει τους επόμενους οκτώ μήνες. Η επιστροφή τους στη Γη έχει προγραμματιστεί για τα τέλη Ιουλίου 2026.

Μπορείτε στο παρακάτω βίντεο να παρακολουθήσετε Live την πορεία του Σογιούζ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Διάστημα αστροναύτης
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
65 0 Bookmark