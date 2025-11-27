Το διαστημικό σκάφος Σογιούζ απογειώθηκε με προορισμό τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό - Δείτε Βίντεο

Ένα ρωσικό διαστημικό σκάφος Σογιούζ MS-28 απογειώθηκε την Πέμπτη με προορισμό τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS), με δύο Ρώσους κοσμοναύτες και έναν αστροναύτη της NASA στο πλήρωμα, όπως έδειξε η ζωντανή μετάδοση της απογείωσης.

Το διαστημικό σκάφος Σογιούζ απογειώθηκε από το κοσμοδρόμιο Μπαϊκονούρ στο Καζακστάν στις 11:28 ώρα Ελλάδος.

Το πλήρωμα περιλαμβάνει τον Ρώσο Σεργκέι Κουντ-Σβερτσκόφ, ο οποίος πραγματοποιεί τη δεύτερη διαστημική του πτήση, τον Ρώσο κοσμοναύτη Σεργκέι Μικαγιέφ και τον αστροναύτη της NASA Κρίστοφερ Ουίλιαμς, οι οποίοι και οι δύο πετούν στο διάστημα για πρώτη φορά.

Μετά την απογείωση, το Σογιούζ έχει προγραμματιστεί να κάνει δύο περιστροφές γύρω από τη Γη πριν πραγματοποιήσει αυτόματη πρόσδεση στο ISS αργότερα την Πέμπτη. Μόλις προσδεθεί, το πλήρωμα θα εισέλθει στον ISS, όπου θα περάσει τους επόμενους οκτώ μήνες. Η επιστροφή τους στη Γη έχει προγραμματιστεί για τα τέλη Ιουλίου 2026.

Μπορείτε στο παρακάτω βίντεο να παρακολουθήσετε Live την πορεία του Σογιούζ.

Πηγή: skai.gr

