Συναγερμός στο Παρίσι: Εκρήξεις σε πολυώροφο κτίριο - Δείτε βίντεο

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα στο Παρίσι λόγω ισχυρών εκρήξεων σε πολυώροφο κτίριο στο 13ο δημοτικό διαμέρισμα της γαλλικής πρωτεύουσας.

🔴Paris'te büyük bir patlama yaşandı.



Patlama sonrası bir konut binasında yangın çıktı. pic.twitter.com/7Cwnm0rFkq September 17, 2024

Το περιστατικό αποδίδεται σε εκρήξεις φιαλών υγραερίου στην ταράτσα εξαώροφου κτιρίου, σύμφωνα με την αστυνομία. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς, παρά μόνο για υλικές ζημιές.

Et ces 2 explosions dans paris pic.twitter.com/YfViAGiSjx — IVY (@chativy1) September 17, 2024

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής έσπευσαν στον τόπο της έκρηξης, ενώ για λόγους ασφαλείας διακόπηκαν προσωρινά τα δρομολόγια του τραμ και του μετρό στην περιοχή Πορτ ντ’Ιβρί.

Βίντεο που δημοσιεύονται σε γαλλικά μέσα ενημέρωσης καταγράφουν τη στιγμή των εκρήξεων που συγκλόνισαν τη συγκεκριμένη συνοικία του Παρισιού και έγιναν αισθητές σε απόσταση πολλών χιλιομέτρων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

