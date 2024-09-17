Λογαριασμός
Συναγερμός στο Παρίσι: Εκρήξεις σε πολυώροφο κτίριο - Δείτε βίντεο

Το περιστατικό αποδίδεται σε εκρήξεις φιαλών υγραερίου στην ταράτσα εξαώροφου κτιρίου, σύμφωνα με την αστυνομία

εκρήξεις

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα στο Παρίσι λόγω ισχυρών εκρήξεων σε πολυώροφο κτίριο στο 13ο δημοτικό διαμέρισμα της γαλλικής πρωτεύουσας.

Το περιστατικό αποδίδεται σε εκρήξεις φιαλών υγραερίου στην ταράτσα εξαώροφου κτιρίου, σύμφωνα με την αστυνομία. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς, παρά μόνο για υλικές ζημιές.

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής έσπευσαν στον τόπο της έκρηξης, ενώ για λόγους ασφαλείας διακόπηκαν προσωρινά τα δρομολόγια του τραμ και του μετρό στην περιοχή Πορτ ντ’Ιβρί.

Βίντεο που δημοσιεύονται σε γαλλικά μέσα ενημέρωσης καταγράφουν τη στιγμή των εκρήξεων που συγκλόνισαν τη συγκεκριμένη συνοικία του Παρισιού και έγιναν αισθητές σε απόσταση πολλών χιλιομέτρων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

