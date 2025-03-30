Το Ιράν ενημέρωσε τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι δεν θα εμπλακεί σε άμεσες διαπραγματεύσεις με την κυβέρνησή του, δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος, Μασούντ Πεζεσκιάν, σε τηλεοπτικές δηλώσεις.

Ο Πεζεσκιάν ανέφερε ότι η απόφαση αυτή μεταφέρθηκε στην απάντηση του Ανώτατου Ηγέτη, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σε επιστολή που είχε στείλει ο Τραμπ νωρίτερα αυτόν τον μήνα σχετικά με την προοπτική νέων συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η απάντηση του Ιράν ανέφερε επίσης ότι η έμμεση επικοινωνία με τις ΗΠΑ παραμένει ως πιθανότητα, όπως είχε συμβεί και στο παρελθόν.

«Πρέπει να αποδείξουν ότι μπορούν να οικοδομήσουν εμπιστοσύνη σχετικά με τις αποφάσεις τους, και ελπίζω ότι αυτό θα συμβεί», δήλωσε ο Πεζεσκιάν. «Είναι η συμπεριφορά των Αμερικανών που καθορίζει τη μελλοντική πορεία των διαπραγματεύσεων».

Το 2018, ο Τραμπ απέσυρε τις ΗΠΑ από μια διεθνή συμφωνία που επέβαλε περιορισμούς στις δραστηριότητες εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν με αντάλλαγμα την άρση κυρώσεων. Από την αρχή της δεύτερης θητείας του, έχει αναβιώσει τη λεγόμενη στρατηγική «μέγιστης πίεσης», ενισχύοντας τις κυρώσεις και προειδοποιώντας για στρατιωτική δράση κατά του Ιράν, εάν αποτύχουν οι προσπάθειες για νέα συμφωνία.

Το Ιράν παρέδωσε την απάντησή του στην επιστολή του Τραμπ μέσω του Ομάν την Τετάρτη, σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών της χώρας, Αμπάς Αραγτσί. Το Σαββατοκύριακο, ο Αραγτσί ανέφερε ότι η επιστολή περιείχε «τόσο μια απειλή όσο και ένα άνοιγμα για διπλωματία», προσθέτοντας ότι το Ιράν παραμένει επιφυλακτικό ως προς τις προθέσεις του Τραμπ.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.