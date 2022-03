Ενώ οι ρωσικές δυνάμεις βομβαρδίζουν το Κίεβο και οι Ουκρανοί προσπαθούν να απεγκλωβίσουν αμάχους μέσω δέκα ανθρωπιστικών διαδρόμων, οι δύο διαπραγματευτικές ομάδες, ρωσική και ουκρανική, συνομιλούν εκ νέου, αυτή την φορά μέσω τηλεδιάσκεψης.

Λίγη ώρα πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων ο σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου, Μιχαΐλο Ποντολιάκ, ανέφερε στο Twitter ότι θα είναι μια σκληρή συζήτηση, με βασικά θέματα συζήτησης την κατάπαυση πυρός και την άμεση αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων.

«Διαπραγματεύσεις. 4ος γύρος. Για ειρήνη, κατάπαυση του πυρός, άμεση αποχώρηση στρατευμάτων και εγγυήσεις ασφαλείας. Σκληρή συζήτηση. Αν και η Ρωσία συνειδητοποιεί την ανοησία των επιθετικών της ενεργειών, εξακολουθεί να έχει την αυταπάτη ότι 19 ημέρες βίας εναντίονειρηνικών πόλεων είναι η σωστή στρατηγική», γράφει στο twitter.

Το Κίεβο και η Μόσχα εξέφρασαν τις περασμένες μέρες συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία των ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ των δύο χωρών, μολονότι η ρωσική επίθεση στην Ουκρανία εντείνεται.

Ψάχνουν ανοιχτούς διαδρόμους

Η Ουκρανία επιβεβαίωσε ότι θα επιχειρήσει να απομακρύνει εγκλωβισμένους αμάχους μέσω 10 ανθρωπιστικών διαδρόμων που θα ανοίξουν σήμερα.

Η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Iryna Vereschuk είπε ότι αυτές οι διαδρομές θα χρησιμοποιηθούν για μετακινήσεις από πόλεις κοντά στο Κίεβο και την ανατολική περιοχή του Λουχάνσκ.

Η κ. Vereschuk είπε ότι η Ουκρανία θα προσπαθήσει «για άλλη μια φορά» να απομακρύνει μια ανθρωπιστική αυτοκινητοπομπή από την πολιορκημένη νότια πόλη-λιμάνι της Μαριούπολης.

Οι κάτοικοι της περιοχής ήταν χωρίς νερό και ηλεκτρισμό εδώ και μέρες, με τις τελευταίες αναφορές από τη Μαριούπολη να αναφέρουν ότι τα αποθέματα τροφίμων είναι επικίνδυνα χαμηλά.

Η αυτοκινητοπομπή δεν κατάφερε να φτάσει στην πόλη χθες λόγω ρωσικών βομβαρδισμών, με τον Ερυθρό Σταυρό να προειδοποιεί ότι «ο χρόνος τελειώνει» για να σωθούν οι άμαχοι που έχουν εγκλωβιστεί εκεί.

Ο απολογισμός των νεκρών στη Μαριούπολη από την έναρξη του πολέμου με τη Ρωσία στις 24 Φεβρουαρίου φτάνει στους 2.500.Στο μεταξύ αναμένεται σε λίγη ώρα να ξεκινήσει ο 4ος κύκλος διαπραγματεύσεων Ρωσίας-Ουκρανίας.

Again. Negotiations go non-stop in the format of video conferences. Working groups are constantly functioning. A large number of issues require constant attention. On Monday, March 14, a negotiating session will be held to sum up the preliminary results… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 13, 2022

«Η Ρωσία αρχίζει να μιλά εποικοδομητικά», πρόσθεσε αργότερα μέσω του Telegram.

Ρώσοι και Ουκρανοί αξιωματούχοι διατύπωσαν μάλιστα τις πιο αισιόδοξες μέχρι στιγμής εκτιμήσεις τους σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί στις συνομιλίες για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Αφησαν δε να εννοηθεί ότι θα μπορούσαν να υπάρξουν θετικά αποτελέσματα εντός ημερών.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα, ο σύμβουλος του Ζελένσκι είπε ότι οι προτάσεις της Ουκρανίας είναι «πολύ σκληρές» και αφορούν «πάνω από όλα την απόσυρση των στρατευμάτων, τον τερματισμό των εχθροπραξιών».

«Πιστεύω ότι θα φτάσουμε σε συγκεκριμένα αποτελέσματα, κυριολεκτικά, σε λίγες μέρες», πρόσθεσε.

Παράλληλα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε σήμερα ότι έδωσε εντολή στους διαπραγματευτές να «κάνουν τα πάντα» προκειμένου να κλειστεί «συνάντηση» του ιδίου με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλάντιμιρ Πούτιν.

Σε δηλώσεις του στη ρωσική κρατική τηλεόραση χθες, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να γίνει πράγματι συνάντηση των δύο ηγετών.

Βομβαρδισμός πολυκατοικίας στο Κίεβο

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 12 τραυματίστηκαν όταν Ρώσοι βομβάρδισαν κτίριο κατοικιών στην ουκρανική πρωτεύουσα, όπως επιβεβαίωσε ο σύμβουλος του ουκρανικού υπουργείου Εσωτερικών, Άντον Γκεραστσένκο.

Η Κρατική Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης ανέφερε νωρίτερα ότι μια ρωσική οβίδα χτύπησε πολυκατοικία εννέα ορόφων και προκάλεσε ζημιές σε πολλά διαμερίσματα.

Σύμφωνα με το Nexta, οι διασώστες κατάφεραν να απομακρύνουν από το κτίριο 63 άτομα, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό ατόμων συνεχίζονται.

❗️Rescuers evacuated 63 people from the building. The fire was extinguished, but the search for people continues. — NEXTA (@nexta_tv) March 14, 2022

Εν τω μεταξύ, τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ένας πύργος τηλεόρασης κοντά στο Ρίβνε στη δυτική Ουκρανία χτυπήθηκε από ρωσικό πύραυλο. Ωστόσο, δεν είναι σαφές εάν υπήρξαν θύματα.

Νέος ρωσικός βομβαρδισμός στο εργοστάσιο αεροπλάνων Αντόνοβ

Το εργοστάσιο αεροπλάνων Αντόνοβ βομβαρδίστηκε νωρίτερα από τις ρωσικές δυνάμεις.

Βίντεο του Nexta στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει μαύρο πυκνό καπνό από το σημείο.

The Antonov aviation industry plant in #Kyiv is on fire. pic.twitter.com/Wtc02RLLJb — NEXTA (@nexta_tv) March 14, 2022

Ρωσική αεροπορική επιδρομή στο Νικολάεφ

Ρωσική αεροπορική επιδρομή στην περιφέρεια Νικολάεφ (Mykolaiv) σημειώθηκε πριν από λίγο, σύμφωνα με το Kyiv Independent. Από την επίθεση σκοτώθηκε τουλάχιστον 1 άτομο και καταστράφηκαν 5 σπίτια.

#Ukrainian media show the aftermath of the morning shelling of the town of #Snihurivka (#Mykolaiv region).



Local authorities report that there are people under the rubble. pic.twitter.com/isdgajYKi3 — NEXTA (@nexta_tv) March 14, 2022

Πηγή: skai.gr

